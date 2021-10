Kiel

Für den Kieler „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ist es die Wiederauferstehung eines Alptraums. Der schuldunfähige Serienkiller Kai Korthals richtet während einer Probe der Theater-AG im Gefängnis Chaos an und flieht mordend aus dem Maßregelvollzug. Der dritte Teil der Trilogie, „Borowski und der gute Mensch“, war am Sonntag im Ersten zu sehen. Und wir wollen von Ihnen wissen:

Wie gut hat Ihnen der neue TV-Krimi gefallen?

Kieler Tatort: Sascha Arango schrieb das Drehbuch für „Borowski und der gute Mensch“

Das Drehbuch stammte erneut vom mehrfach ausgezeichneten Autor Sascha Arango, der bereits zahlreiche Bücher für den Kieler „Tatort“ beigesteuert hat. Regie führte Ilker Çatak, der nach Kinoproduktionen erstmals zum Fernsehen wechselte. Die Messlatte hing hoch, sagt er. Er habe versucht, aus den ersten beiden Teilen Anknüpfungspunkte zu finden.

Einen fast anrührenden Höhepunkt erreichte der Film in einer Badewannen-Szene zwischen Korthals und der blinden Telefonseelsorge-Mitarbeiterin Teresa (Sabine Timoteo), die ihm Briefe in die Haftanstalt geschickt hat und an das glaubt, was auch der Mörder immer wieder sagt: „Ich bin kein schlechter Mensch.“