Kalender zeigt Uhlenkrogs Vielfalt

Kiel

Auf dem Titelbild chillt Bailey, eine Mischlingshündin der Rassen American Stafford-Terrier und Boxer, auf einem Transportwagen und beobachtet das Geschehen. Sie kam vor sechs Jahren ins Tierheim und ist leider schwer zu vermitteln. „Sie ist Fremden gegenüber sehr reserviert und braucht Zeit, mit jemanden warmzuwerden. Dann ist sie aber sehr anhänglich und verschmust“, sagt Tierheimleiterin Elisabeth Haase. Nun kamen bei der zwölfjährigen Hündin gesundheitliche Problem hinzu. „Da muss jemand ein ganz großes Hundeherz haben, um sie bei sich aufzunehmen“, sagt Haase.

Junge Kätzchen vor der Kamera

Auch junge Kätzchen hat Fotografin Karina Dreyer vor die Linse gelockt. Mit wichtigem Hintergrund, betont die Tierheimleiterin. Denn „die Zahl der wilden Katzenkinder ist deutlich mehr geworden, deshalb sind regelmäßige Kastrationsaktionen wichtig“, sagt sie. Rund 40 Kätzchen waren es bereits in diesem Jahr. Sie werden nur zu zweit oder auch alleine in einen Haushalt, in dem schon Katzen wohnen, vermittelt, weil sie noch Sozialverhalten lernen müssen. Rund 1000 Tiere, die jährlich aufgenommen werden, sind Wildtiere. Darunter finden sich heimische Vögel oder Säuger wie Igel, Hasen, Kaninchen oder Eichhörnchen. Viele von ihnen schaffen den Weg zurück in die Freiheit nicht mehr und sterben leider. Das hat einen Grund: „Wildtiere zeigen uns nicht, wenn sie verletzt oder krank sind. Das bemerken wir erst, wenn es schon ganz schlimm ist. Dann kann man sie auch erst einfangen“, sagt Elisabeth Haase.

Besondere Prachtexemplare

Auch besondere Prachtexemplare beschäftigten die Tierpfleger: Drei Pfauendamen wurden in Meimersdorf gefunden. „Pfauen können supergut fliegen, deshalb fragen wir immer zuerst in Tierparks nach, ob sie vermisst werden“, sagt die Tierheimleiterin. Das war aber nicht der Fall und so fand sich ein anderes, neues Zuhause für die Schönheiten: auf dem Gelände der „Tolk-Schau“. Der Freizeitpark in Tolk bedankte sich übrigens mit Freikarten für die Mitarbeiter des Tierheims. Eine andere Schönheit wohnt noch im Uhlenkrog: Ein rund 40 Jahre alter Amazonenpapagei wurde nach dem Tod seines Besitzers aufgenommen, hat gesundheitliche Probleme und wartet auf ein neues Zuhause.

Auch Meerschweinchen sind zu sehen

„Exoten haben wir zum Glück recht selten bei uns. Das liegt wohl auch daran, dass sie sehr teuer in der Anschaffung sind.“ Solch eine Wahl muss auch gründlich überlegt werden, denn ein solcher Papagei kann ein stolzes Alter von 80 bis 90 Jahren erreichen. Im Kalender sind neben Schildkröten, die bei hohen Temperaturen im Sommer agil werden und gerne mal ausbüxen, auch Meerschweinchen zu sehen. In diesem Jahr kamen schon 80 ins Tierheim. „Sie werden häufig für die Kinder angeschafft und wieder abgegeben, wenn das Interesse daran nachlässt“, sagt Haase.

Den Kalender gibt es ab sofort für 9,90 Euro beim Rewe-Center im Winterbeker Weg, in sämtlichen Kieler Filialen vom Futterhaus, im Büro des Tierheims sowie auch bald in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten.

