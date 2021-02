Kiel

Das Mittelalter geht online - oder wie es der Veranstalter Kiel-Marketing schreibt: die Gaukler sind im digitalen Zeitalter angekommen. Mehr aus der Corona-Not geboren, wird das älteste Volksfest Kiels im Internet stattfinden. Von Donnerstag, 25. Februar, bis Sonntag, 28. Februar, übernimmt Altbürgermeister Asmus Bremer trotz Corona die Geschicke der nachgestellten Kieler Innenstadt.

"Es wäre sehr schade gewesen, wenn der Kieler Umschlag ausgefallen wäre - denn er ist ein fester Bestandteil des Kieler Veranstaltungskalenders", sagt Eva-Marie Zeiske, Sprecherin von Kiel-Marketing. Erst Anfang Januar fiel die Entscheidung, den Kieler Umschlag auszurichten. Sie sehe es vielmehr als Chance, um das Digitale auch im kommenden Jahr auszubauen.

Kieler Umschlag 2021: Feuershow, Biertasting und Tauschbörse

Das Digitale, das ist im Kern eine 3D-Welt, die angelehnt ist an den Alten Markt zur damaligen Zeit. Dort können sich Besucher an den Veranstaltungstagen rund um die Uhr beschäftigen. Dazu müssen sie nur auf die Internetseite kieler-umschlag.online navigieren und sich durch die Angebote klicken. So können Zuschauer unter anderem live am Bildschirm altdeutsche Gerichte wie den "Groten Hans" oder Labskaus nachkochen oder ein Live-Online-Biertasting erleben.

Neben einer Märchenstunde für die kleinen Kielerinnen und Kieler finden auch eine Feuershow, historische Führungen, eine Tauschbörse sowie eine Talkrunde mit Asmus Bremer und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer statt.

Der Kieler Umschlag, der zum 47. Mal stattfindet, hat seine Wurzeln im 15. Jahrhundert. Damals war Kiel noch eine Hansestadt.