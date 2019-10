Kiel

Ben Schlüßler war vorher in einem anderen Verein aktiv, der dieselben Ziele verfolgte, aber sich in diesem Jahr auflöste. Schon 2018 gründete der 52-Jährigen den Verein „Essen-Retten!“. 34 Mitglieder sind seitdem mehrmals in der Woche unterwegs, um in Restaurants, Hotels oder Kantinen übrig gebliebene Speisen...