Neun Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft Kiel im Vinetaplatz-Verfahren versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie sollen am 25. April in Gaarden einen 31-Jährigen mit verschiedenen Schlagwerkzeugen schwer verletzt und den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben. Er kam nach der nächtlichen Attacke in eine Klinik und musste notoperiert werden. Zuvor soll ein Streit zwischen mehreren Männern in einer Shisha-Bar in der Eichhofstraße eskaliert sein. Nach Angaben der Polizei setzte sich das spätere Opfer daraufhin in sein Auto und fuhr in Richtung Ostufer. Laut Staatsanwaltschaft verfolgten die Angeklagten, Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren, den 31-Jährigen in mindestens zwei Autos. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass bei der Gewalttat in Gaarden noch zwei weitere Männer beteiligt waren. Sie konnten bislang aber nicht ermittelt werden.