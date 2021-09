Neumühlen-Dietrichsdorf.

Nach dreijähriger Bauzeit ist die Filiale der Kieler Volksbank in Dietrichsdorf eröffnet worden. Die Baukosten belaufen sich auf fast vier Millionen Euro. Nachdem das alte Gebäude abgerissen worden war, wurde an dieselbe Stelle ein neues Haus gesetzt. Im Obergeschoss sind acht Wohnungen entstanden.

500 statt 150: Schließfächer sind heiß begehrt

Im Eingangsbereich gibt es Geldautomaten sowie einen „Servicepoint“, an dem Mitarbeitende die Kunden in Empfang nehmen und abklären, was für Wünsche sie haben. In einer Lounge in der Nähe des Empfangs können sich Wartende mit Kaffee bedienen. Vom Eingangsbereich aus gibt es einen Zugang zum Untergeschoss mit Schließfächern für Kunden. Sie sind von 150 auf 500 aufgestockt worden. „Diese sind sehr nachgefragt“, begründet der Leiter der Filiale, Thorsten Kahl, die Erhöhung ihrer Zahl.

Im Erdgeschoss stehen hinter dem Servicepoint Schreibtische für das Personal, wobei es keine festen Arbeitsplätze gibt. Die vier separaten, mit moderner Technologie ausgestatteten Beratungszimmer tragen Namen nach Bezirken der Region: Dietrichsdorf, Neumühlen, Wellingdorf und Schönkirchen. Jeder der Räume hat als Hingucker ein wandgroßes Foto des Bezirks. Auch ein Schriftzug macht klar, dass der regionale Aspekt hier eine Rolle spielt. Er lautet: „Gemeinsam für die Region“.

Volksbank investiert in aufstrebenden Standort

„Andere Banken schließen ihre Filialen, doch wir wollten uns nicht von diesem Standort zurückziehen, sondern bewusst auf dem Ostufer investieren“, erklärt der Filialleiter. Der Stadtteil, in dem die Fachhochschule angesiedelt ist, sei „aufstrebend“, und die Region verzeichne ein Wachstum. Als „Generation der Zukunft“ ist die Studentenschaft eine wichtige Zielgruppe der Bank. Dementsprechend hat das Institut besondere Kontoangebote für Studierende parat. Doch auch die älteren Jahrgänge liegen der Bank am Herzen. „Unsere Beschäftigten kommen sogar ins Haus, wenn ein Kunde erkrankt ist und Beratung wünscht“, erläutert Kahl, der seit siebeneinhalb Jahren die Dietrichsdorfer Filiale leitet. Mit persönlicher Beratung will die Bank punkten. Doch die Chancen der Digitalisierung möchte die Genossenschaftsbank ebenfalls wahrnehmen.

Im Obergeschoss gibt es acht barrierefreie Wohnungen

Das Prinzip der Genossenschaftsbank: Wer Anteile erwirbt – und das ist ab 100 Euro möglich –, hat ein Recht auf Mitbestimmung. Etwa 26 000 Mitglieder mit unterschiedlich hohen Anteilen zählt die Kieler Volksbank. „Sie erhalten im Jahr eine attraktive Verzinsung“, erläutert der Filialleiter. Im Fall einer Insolvenz haften die Mitglieder. Jeder Filialbereich hat eigene Vertreter. Alle Vertreter treffen sich einmal im Jahr zu einer Versammlung. Ihnen obliegt es, den Vorstand zu wählen, zu kontrollieren und zu entlasten.

Hier finden Sie Volksbank-Filialen Die Kieler Volksbank mit der Hauptstelle im Stadtzentrum (Europaplatz 5) hat elf Filialen: Altenholz (Altenholzer Straße 5-7), Brunswik (Holtenauer Straße 93), Dietrichsdorf (Langer Rehm 27), Elmschenhagen (Bebelplatz 4), Heikendorf (Am Schmiedeplatz 2), Kronshagen (Kieler Straße 63a), Laboe (Reventloustraße 10), Molfsee (Mielkendorfer Weg 2), Preetz (Markt 130), Russee (Russeer Landstraße 367b) und Schönkirchen (Dorfstraße 1). Beratung montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr. Näheres unter www.kieler-volksbank.de

Nach drei Jahren Bauzeit ist die Filiale der Volksbank in Dietrichsdorf fertiggestellt. Quelle: Annette Göder

Acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der Filiale tätig. Über ihrem Arbeitsfeld werden bald die neuen Mieter leben, die nach und nach ins Obergeschoss in die barrierefreien Ein- bis Zweizimmerwohnungen ziehen. Unter den zukünftigen Bewohnern sind auch Studierende.