Volles Haus bei German Naval Yards in Kiel: Alle großen Liegeplätze sind seit Montag belegt. Der Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ machte am Morgen an der Nordmole der Werft fest. Dort wird in den kommenden Wochen ein neues Marine-Einsatz-Rettungs-Zentrum (kurz: Merz) an Deck montiert.