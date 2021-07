Kiel

Neue Forschung zum Thema Depressionen: Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sorgt unter Beteiligung einer Kieler Professorin gerade weltweit für großes Interesse.

Vier Jahre lang haben sie geforscht. Jetzt haben sie ihre neuen Ansätze zum Verständnis der Krankheitsmechanismen im Fachjournal „Molecular Psychiatry“ veröffentlicht. In Zukunft könnten aufbauend auf diese Erkenntnisse bessere Therapien für Menschen mit Depressionen entwickelt werden. Auch das Erkennen der Krankheit könnte erheblich vereinfacht werden.

Man gut, dass Prof. Helena Zacharias (33) unten am Eingang der ehemaligen Kinderklinik im Schwanenweg wartet.

„Auf dem Campusgebäude entsteht gerade der Neubau", sagt die Wissenschaftlerin fast entschuldigend. „Dorthin werden wir dann umziehen."

Metabolomik ist wie der Fingerabdruck des körperlichen Zustands eines Menschen

Seit April ist Helena Zacharias in Kiel. Die gebürtige Regensburgerin hat die erste Professur für Klinische Metabolomics an der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) erhalten. Ein noch sehr junger Forschungszweig, der vielversprechend ist. „Metabolomik ist so etwas wie der Fingerabdruck des körperlichen Zustands eines Menschen“, sagt die Wissenschaftlerin.

Das Metabolom fasse alle Stoffwechselprodukte, die sogenannten Metabolite, einer Zelle oder eines Gewebes zusammen. Sie könne daran erkennen, wie sich ein Mensch ernährt, bewegt und lebt. Welche Medikamente, welche Kosmetik er nimmt, wie alt er ist und welche Erkrankungen er hat. „Man kann sich das wie ein großes Blutbild vorstellen“, sagt sie, „nur viel, viel detaillierter.“

Kein Wunder, dass die Mediziner in der Metabolomik einen vielversprechenden Forschungszweig sehen. Dass Helena Zacharias nun das Thema Depression genauer unter die Lupe genommen hat, war eher Zufall. Als die Forschungen begannen, war sie noch am Helmholtz Zentrum in München.

Der dortige Professor, Karl-Heinz Ladwig, der sich mit „mentaler Gesundheit“ beschäftigt, gab letztendlich den Anstoß. Insgesamt wurden Blutproben von 1411 Menschen untersucht. „Hierfür wurden 353 einzelne Metabolite im Serum gemessen, um einen möglichen Zusammenhang zwischen metabolischen Faktoren und Depression zu analysieren“, erzählt die Wissenschaftlerin und setzt sich auf eine Bank im Schlossgarten. Hier inmitten des Grüns lässt es sich entspannter plaudern.

Menschen mit Depressionen haben weniger Laurylcarnitin

„Bei der Analyse kam Erstaunliches heraus“, schildert die Professorin. Kurz gefasst: Diejenigen Testpersonen, die unter Depressionen litten, hatten von einem Stoff weniger im Körper als die gesunden Probanden. Der wichtige Stoff trägt den Namen „Laurylcarnitin“ und ist beispielsweise bei Menschen nachzuweisen, die viel Fleisch essen. „Dieses Molekül war bisher nicht als wichtiger Akteur bei Depression bekannt.“

Also müssten Depressive nun nur einfach mehr Fleisch essen? „Wenn das so einfach wäre“, sagt Helena Zacharias. „Leider wissen wir nicht, was ursächlich ist. Haben die Menschen Depression, weil ihnen das Laurylcarnitin fehlt, oder sorgt die Krankheit für den niedrigen Wert.“ Das sei im Grunde so, wie die Frage, ob zuerst die Henne oder zuerst das Ei da war.

„Bei den Messungen sind wir zunächst hypothesenfrei vorgegangen“, erzählt die Professorin weiter. „Das heißt: Wir haben uns nicht gezielt einzelne Moleküle angeschaut, sondern zunächst alles gemessen, was man messen kann.“ Bei einer zweiten Studie mit 968 Personen wurden diese Ergebnisse dann überprüft.

Heraus kam auch hier: Menschen mit Depressionen scheinen einen erniedrigten Laurylcarnitinspiegel im Blut zu haben. „Zukünftige Studien könnten hier ansetzen und die kausalen Zusammenhänge zwischen Depression und Laurylcarnitin untersuchen“, sagt die Wissenschaftlerin. „Das könnte ein Ziel für neue Therapien sein.“

Die Ergebnisse aus den beiden Studien hat Helena Zacharias als Erstautorin im Fachjournal „Molecular Psychiatry“ publiziert. Mitgewirkt haben Kollegen der Technischen Universität München, des Helmholtz Zentrums München und der Universitätsmedizin Greifswald.

Mithilfe von Metabolomik dem chronischen Nierenleiden auf der Spur

In Kiel forscht die Naturwissenschaftlerin nun an einem neuen Projekt. Sie möchte mithilfe von Metabolomik dem chronischen Nierenleiden auf die Spur kommen. „Wir wollen eine App entwickeln, mit der die Fachärzte genauer vorhersehen können, wie sich die Erkrankung der Niere in den einzelnen Patienten entwickeln wird.“

Die Wissenschaftlerin hat dabei dank ihrer breiten Studienausbildung einen umfassenden Blick. Sie machte ihren Master in Regensburg in Physik, ihren Doktortitel in Biologie. Anschließend ging sie als Postdoktorandin für Chemie nach Ohio/Amerika, für Bioinformatik nach München und war zuletzt in Greifswald, wo sie als Epidemiologin arbeitete und die Häufigkeit und Verteilung von Krankheiten in der Bevölkerung untersucht hat.

Wissenschaftlerin bringt 1,7 Millionen Euro an Fördergeldern mit

Viel Erfahrung für ein 33-jähriges Leben. Und nun also Kiel. Die Stadt kann sich freuen. Denn Helena Zacharias kommt nicht nur mit einem klugen Kopf in die Landeshauptstadt, sondern auch noch mit rund 1,7 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bund. Zudem kann sie auch ein Forschungsgerät ihr Eigen nennen. Ein Massenspektrometer für rund 400.000 Euro. Noch steht es in Regensburg, wird aber nach Kiel umziehen.

Zusammen mit Partnern aus Freiburg, München und Göttingen erforscht Helena Zacharias direkt an der Kieler Förde mithilfe der Bundesfördermittel (Fördervolumen insgesamt: 3,2 Millionen Euro) die bessere Vorhersagbarkeit über den Krankheitsverlauf von Menschen mit einem Nierenleiden. Auch das wird mehr Licht in die noch relativ unerforschte Welt der Metabolomik bringen. „Diese Welt kann man sich wie einen Eisberg vorstellen“, sagt sie. „Der größte Teil ist noch unter Wasser und für uns damit unsichtbar.“