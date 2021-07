Kiel

Wie hat sich der Klimawandel auf die Entwicklung von uns Menschen ausgewirkt? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit eine Kieler Wissenschaftlerin. Zusammen mit ihrem Team wird die Ur- und Frühgeschichtlerin Dr. Michaela Ecker (34) dazu in den nächsten sechs Jahren über die südliche Kalahari-Wüste in Afrika forschen. Das Projekt wird mit 1,3 Millionen Euro gefördert.

„Wir stecken derzeit mitten drin im von Menschen gemachten Klimawandel“, sagt Michaela Ecker. Doch extreme Wetterveränderungen habe es auch schon vor Tausenden von Jahren gegeben. Damals überlebte der Homo sapiens, der heutige Mensch, als einzige Spezies. Wie hat er das geschafft? Warum sind andere Frühmenschen beispielsweise in Europa ausgestorben?

„Das Thema ist hochspannend“, sagt die Wissenschaftlerin. „Das Ergebnis unseres Projekts fördert unser Wissen über Anpassungen des Menschen an die Umwelt in Zeiten eines schweren Klimawandels.“

Sedimente verraten, wie das Klima vor zwei Millionen Jahren war

Seit zwei Jahren forscht Michaela Ecker an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Zuvor hat sie in Tübingen studiert, arbeitete sieben Jahre in England und Kanada. Schon da war die Süddeutsche bereits immer wieder in Afrika gewesen. Für ihre Doktorarbeit untersuchte sie unter anderem die „Wonderwerk-Cave“ in der Provinz Nordkap. „Die Sedimente in der Höhle sind unheimlich gut erhalten“, erzählt Michaela Ecker. „Sie zeigen uns, wie die Vegetation und das Klima vor zwei Millionen Jahren bis zum Ende der Zeit der Jäger und Sammler aussah.“

So wurden unter anderem fossile Zähne von Pflanzenfressern geborgen. Erstaunlicherweise kann man genau hieran auf die Vegetation schließen. Denn am Zahnschmelz können hochkomplizierte Messgeräte wie das Massenspektrometer noch Kohlenstoff-Isotope der Pflanzen nachweisen. „Dadurch konnten wir beweisen, dass das Klima damals weitaus feuchter war als heute in diesem Teil Afrikas.“

Archäologen forschen in der Kalahari-Wüste

Dass Michaela Ecker nun in der Kalahari-Wüste in Botswana forschen darf, freut sie sehr. Schon 2017 machte sie bei ihren Höhlen-Untersuchungen einen Abstecher zu diesem archäologisch interessanten Gebiet. „Kollegen aus Afrika und England forschen hier schon länger“, schildert sie und erzählt von der kargen Landschaft dort, bei der auf den ersten Blick eigentlich nur viel Sand zu sehen sei. Doch die Fachfrau erkennt da viel mehr.

In ihrem frisch bezogenen Büro im Wissenschaftspark unweit des Instituts für Ur- und Frühgeschichte steht gerade ein handliches Paket aus Afrika auf dem Schreibtisch. Darin sind etliche Bodenproben aus der Wüstengegend enthalten. An diesen Proben kann mithilfe sensibler Technik rekonstruiert werden, was dort damals wuchs. Dass es dort damals auch Menschen gab, zeigen Steinwerkzeuge aus der Zeit.

Spuren des Homo sapiens

Die Forscherin erzählt von Seen und Flüssen, die es damals gab. Von Nilpferden und anderen Tieren, die man in der Kalahari-Wüste niemals vermuten würde. „Fossile Funde zeigen, dass der Homo sapiens, also der heutige Mensch, bereits vor rund 300.000 Jahren vor unserer Zeit hier Spuren hinterlassen hat“, sagt die Archäologin.

Doch dann sei eine Periode des extremen Klimawandels gekommen. Kalt- und Warmzeiten seien extremer geworden und hätten viel schneller gewechselt. Wie hat der Homo sapiens sich an diese Wetterveränderungen angepasst? Wie sind die Menschen damit umgegangen? Fragen, auf die Michaela Ecker nun eine Antwort sucht.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Kieler Projekt mit 1,3 Millionen Euro

Ihre Forschungsidee hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft so überzeugt, dass sie der jungen Wissenschaftlerin 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Damit wird sechs Jahre lang das Gehalt von ihr und zwei weiteren Mitarbeitern bezahlt. Auch die Kosten für die Laboruntersuchungen und Reisen nach Afrika werden hiermit finanziert.

Rund acht Wochen pro Jahr wird die Kielerin mit ihrem Team vor Ort sein. „Vorgesehen ist eine Grabung immer von Juni bis August“, erzählt sie. Dann sei dort Winter und das Arbeiten sei einfacher. Sofern Corona denn das Reisen zulässt. Vor Ort wird sie eng mit den einheimischen Archäologen zusammenarbeiten. Auch andere Kieler Uni-Institute wie die Geowissenschaften und die Ökosystemforschung sind beteiligt. Genauso wie internationale Experten aus England und Amerika. Alle Funde bleiben übrigens im Land. Nur einige Bodenproben finden den Weg in die Labore in Kiel.

Da die Erdproben aus Afrika fürs Foto nicht allzu viel hermachen, geht es jetzt einfach in den Botanischen Garten. So genau Michaela Ecker bei ihren Untersuchungen ist, beim Bild drückt sie beide Augen zu. „Kein Problem“ sagt sie und setzt sich an die Steineinfassung eines Afrika-Beetes. „So sieht es in der Kalahari-Wüste zwar nicht aus“, sagt die Archäologin lachend. „Aber das ist schon okay.“

Wie prähistorische Dinge ganze Lebensgeschichten erzählen

Bereits als Schülerin war sie fasziniert vom Fach der Ur- und Frühgeschichte. „Beim Praktikum in der zehnten Klasse bin ich in der Steinzeitabteilung beim Landesmuseum in Stuttgart gelandet“, erzählt sie. „Da wurde gerade eine Ausstellung um die älteste Flöte der Welt konzipiert. Von da an war ich Feuer und Flamme.“ Spannend sei, dass aus materiellen Dingen ganze Lebensgeschichten rekonstruiert werden könnten.

Nun schaut sie mal, was Afrika und seine Funde so zu erzählen haben. Spätestens in sechs Jahren, wenn ihr Forschungsauftrag beendet ist, wissen wir mehr. Und dann wird klar, warum auch ein Blick in die Vergangenheit beim Thema Klimawandel hochaktuell sein kann.