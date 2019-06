Kiel

Ein 31-jähriger Besucher der Kieler Woche 2019 ist nach Polizeiangaben am späten Sonnabend bewusstlos in der Kaistraße in Kiel gefunden worden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, dort starb er.

Es gebe aber bislang keinen Anfangsverdacht einer Straftat. Der Leichnam soll nun obduziert werden.

31-Jähriger wurde an der Kaistraße in Kiel entdeckt

Passanten hatten den 31-Jährigen am Sonnabend während der Kieler Woche 2019 an der Kaistraße in Kiel in Bahnhofsnähe entdeckt. Nach Polizeiangaben stand der Besucher vermutlich unter Drogen und soll laut Zeugen im Verlauf eines Streits nach einem Schlag gegen den Kopf zu Boden gegangen sein. Nach ersten Erkenntnissen hatte er eine Hirnblutung erlitten und musste wiederbelebt werden.

Kieler-Woche-Besucher stirbt: Hintergründe werden ermittelt

Noch sei unklar, ob die Schläge ursächlich für den späteren Tod des Mannes waren, sagte Bimler. Alkohol und Drogen könnten ebenso eine Rolle gespielt haben wie mögliche Vorerkrankungen des Mannes.

Von KN/dpa