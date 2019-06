Kiel

Es mag manche Gäste in Kiel überraschen, aber die Kieler Woche ist neben dem Volksfest auch zu einem großen Teil ein Segelsport-Event. Täglich segeln hier ab dem ersten Wochenende in vielen Bootsklassen bei den Regatten Teams und Einzelsportler um die Wette. Wer dem Wind und den Wellen während der Kieler Woche 2019 selbst einmal näher kommen möchte, kann etwa beim Camp 24/7 Segler-Luft schnuppern.

Wo liegt Backbord? Das erklären die Segelkids vom Camp 24/7

Im Camp werden einem von den Segeltrainern neben der Praxis auch die wichtigsten Segelregeln beigebracht - und die fangen mit dem Blick in den Wetterbericht und dem Anziehen einer Schwimmweste schon an Land an. Aber auch Begrifflichkeiten wie Luv und Lee, Backbord und Steuerbord oder halsen und wenden dürfen am Ende eines Kurses keine Fremdwörter mehr sein.

Die Segelschüler vom Camp 24/7 teilen ihr Wissen gerne mit allen Neugierigen. Sie haben die wichtigsten Regeln schon drauf und fassen sie im Video zusammen.

