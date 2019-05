Kiel

Trommelnd und Krach machend sollen in diesem Jahr wieder Menschen mit und ohne Behinderung durch die Kieler Innenstadt ziehen. "Das besondere am Krach-Mach-Tach ist, dass alle zusammen Spaß und Freude haben. Es geht darum, Vorurteile abzubauen", sagt Ulrich Hase, der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung.

Krach-Mach-Tach findet zum neunten Mal statt

Der Landesbeauftragte ist Veranstalter des bereits zum neunten Mal stattfindenden Krach-Mach-Tachs, unterstützt wird er von der Landesregierung und dem Sozialverband. Am zweiten Freitag der Kieler Woche wird es neben der Parade, zu der rund 500 Menschen erwartet werden, auch wieder einen Bandwettbewerb auf der Jungen Bühne im Ratsdienergarten geben.

"Wir sind froh, dass der Krach-Mach-Tach in diesem Jahr wieder aus zwei Teilen besteht, mit denen wir ein Zeichen für mehr gelebte Vielfalt in unserer Gesellschaft setzen wollen", so Hase.

Letztes Jahr gab es keine Parade

Im vergangenen Jahr habe die Parade nicht stattfinden können, da auf jeder Strecke, die ihnen eingefallen sei, Baustellen waren - und die Route damit nicht barrierefrei. Dass der Umzug nicht stattfand, habe man auch an der Bühne gemerkt. "Wenn plötzlich 500, 600 Leute mit Krach und Musik ankommen, ist das sonst schon beeindruckend", so Hase.

Die Veranstaltung soll laut Hase Spaß machen, hat aber auch eine politische Botschaft: "Wenn man Menschen mit Behinderung nach ihren Problemen fragt, kommt immer wieder, dass die Leute Barrieren in den Köpfen haben. Der Abbau von Vorurteilen ist die Grundlage dafür, alle anderen Barrieren, etwa beim Wohnen, im Verkehr oder bei der Arbeit, abzubauen."

Auf der Bühne werden beim Bandwettbewerb Musiker mitmachen, deren selbstgeschriebene Lieder sich rund um eine inklusive Gesellschaft drehen. Teilnehmen können Bands, in denen Menschen mit und ohne Behinderung spielen.

Auch neben dem Wettbewerb wird es ein buntes Bühnenprogramm geben. So wird etwa Sozialminister Heiner Garg erwartet. Außerdem werden auch Musiker auftreten, die nicht am Bandcontest teilnehmen, wie etwa die Vorjahressieger von "All under one roof".

Bei zwei Wettbewerben winken Preise

Der Umzug sei die größte inklusive Parade Deutschlands, so die Veranstalter. Wer hier mit selbstgebastelten Instrumenten Lärm und Musik macht, kann einen Preis in Höhe von 500 Euro gewinnen. Beim Bandwettbewerb gibt es für die besten Musiker sogar 1000 Euro zu gewinnen.

Wer mit seiner Band beim Bandwettbewerb mitmachen oder beim Umzug mitmarschieren möchte, kann sich noch bis zum 10. Juni telefonisch unter 0431/ 9881627 oder per E-Mail an team@krachmachtach.de anmelden.

