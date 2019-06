Kiel

Besonders schön war die Windjammerparade in diesem Jahr für Detlef Schiller. Der Eigner des Traditionsseglers „Karoline of Kirkwall“, der an der Parade teilnahm, hat einen Heiratsantrag für seine Freundin vorbereitet.

Auf der hinter der „Karoline of Kirkwall“ fahrenden „Großherzogin Elisabeth“ wurde ein Segel hochgezogen, auf dem die Frage steht.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von der Windjammerparade zur Kieler Woche 2019.

Sie hat ja gesagt

„Schau mal da, ich habe was vorbereitet“, habe er seiner Freundin Carolin Kohlmann gesagt, so Schiller. Auf die Knie sei er nicht gegangen: „Ich musste sie im Arm halten.“ Daraufhin habe sie ja gesagt.

„Wir wollen vielleicht auf See heiraten“, sagte Detlef Schiller KN-online. „Der Kapitän der Herzogin ist ohnehin eingeladen, vielleicht traut er uns auch.“

Lesen Sie auch:

So schön war die Windjammerparade zur Kieler Woche 2019

Mehr Nachrichten zur Kieler Woche 2019 finden Sie auf unserer Themenseite.