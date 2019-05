Kiel

Damit sich die Besucher bei den insgesamt mehr als 2000 Kieler-Woche-Veranstaltungen vom 22. bis 30 Juni 2019 auch problemlos zurechtfinden, bieten die Kieler Nachrichten in Zusammenarbeit mit dem Kieler-Woche-Büro einen "Kompass": So liegt das fast 100 Seiten starke Kieler-Woche-Programmheft zunächst der KN-Ausgabe am Freitag, 31. Mai 2019, bei.

Ab diesem Tag ist es für drei Euro auch in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz in Kiel sowie in den KN-Geschäftsstellen Plön und Eckernförde erhältlich. Wer dort die tagesaktuelle KN-Ausgabe (31. Mai) kauft, erhält das Programmheft gratis dazu.

Kieler Woche 2019: Alles auf einen Blick mit Ausklapp-Plan

Herzstück des Heftes mit einer Auflage von fast 100.000 Exemplaren bleibt der Veranstaltungskalender mit dem kompletten Kieler-Woche Programm. Auch 2019 sind die Events in die Themenbereiche "auf dem Wasser", "an Land" und "auf der Bühne" aufgeteilt sowie nach Uhrzeiten sortiert. Zudem hilft ein ausklappbarer Plan mit allen eingezeichneten Eventflächen bei der Orientierung.

Auf einer dieser Flächen ist in diesem Jahr gerade für Familien und Kinder besonders viel los: So tanzen im Hiroshimapark-"Hoftheater" die Puppen im den Figurenstücken schon einen Tag früher (22. Juni). Am 23. Juni kommt sogar ein prominenter Gast: Ab 18 Uhr können große und kleine Sesamstraßen-Fans "Herr von Bödefeld" treffen oder mit der bekannten Puppe sogar Selfies machen.

Premiere zur Kieler Woche 2019: Feuerwerk im Kieler Schlossgarten

Eine weitere Neuerung im Hoftheater-Programm: Am Mittwoch, 26. Juni startet ab 20 Uhr die erste "Female Speakers Night". Mit dabei sind die Kieler Rechtsanwältin und "Juramama" Nina Straßner, Poetry-Slammerin "Khaaro", die Aurorin und "Schlgefertigkeitsqueen" Nicole Staudinger sowie eine "exzentrische Dame", gespielt von der Schauspielerin Nicole Weißbrodt.

Ebenfalls Premiere feiert ein regelrechtes Spektakel am Donnerstag, 27. Juni: Ab 22 Uhr gibt es rund um das Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Schlossgarten ein Licht- und Bodenfeuerwerksshow zu klassischer Musik; Gaukler und Feuerjongleure begleiten die Show.

Die Geomar-Wiese an der Kiellinie (Höhe Aquarium) wird in diesem Jahr zur "Schlaumachwiese". Dort laden das Geomar, der Offene Kanal, das Umweltschutzamt oder das "Haus der kleinen Forscher" die Kinder zu Experimenten ein.

E-Sport und You-Tube-Studio für Jugendliche

Auch für Jugendliche gibt es neue Angebote. Zum Beispiel beim "Playground" im Ratsdienergarten. Doch beschäftigt sich das "5 hoch 3-Studio" in diesem Jahr mit E-Sports, VR-Gaming, Retro-Gaming oder Game-Development.

Zudem wird dort auch ein Instagram-Workshop oder ein You-Tube-Studio angeboten. Außerdem bekommt der "Playgrond" transatlantischen Besuch: Zwei Streetart-Künstler aus Kiels Partnerstadt San Francisco gestalten mit den Besuchern ein Wandgemälde als bleibendes öffentliches Symbol der Städtepartnerschaft.

"Kieler Schulen aufs Wasser heißt es erstmals beim Ocean Jump am Bootshafen. Die Schüler können dort diverse Wassersportgeräte wie Stand-Up-Paddling Boards, Kanus, Kajaks oder den jetbetriebenen Wasserschlitten "Seobob" ausprobieren.

Auch an Windelwechseln dachten Veranstalter

Eine gute Nachricht in Verbindung mit einer weiteren Neuerung gibt es auch für Eltern kleiner Kinder: In diesem Jahr gibt es noch mehr Möglichkeiten zum Windelwechseln - zum Beispiel auf der "Schlaumachwiese" am Aquarium, auf der Krusenkoppel sowie an der Jungen Bühne im Ratsdienergarten. Außerdem stehen Wickelunterlagen auch bei allen kostenfreien ABK-Toiletten zur Verfügung.

