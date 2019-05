Kiel

Die größte Veränderung auf der Kieler Woche 2019 ist sicherlich das einheitliche Pfandsystem, das auf der gesamten Festmeile und in Schilksee eingeführt wird. "Die Kieler Woche soll nachhaltiger werden", kündigte Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros an. In diesem Zusammenhang sollen Plastikstrohhalme verboten werden und der gesamte Strom aus Windenergie erzeugt werden.

Damit weniger Kippen im Meer landen, werden zusätzlich 125 Aschenbecher entlang der Wasserkante aufgestellt. Zigarettenautomaten werden von der Stadt dagegen nicht mehr beauftragt.

NDR-Konzerte bei der Kieler Woche 2019 an der Rathaus-Bühne

Doch nicht nur die Nachhaltigkeit ist eine große Veränderung. Aufgrund von Umbaumaßnahmen wird es in diesem Jahr wie berichtet keine NDR-Bühne am Ostseekai geben, an drei Abenden weicht der NDR dafür auf die Rathausbühne aus. Für viel Musik wird dennoch gesorgt sein.

Mehr Beachtung für Traditionssegler bei der Kieler Woche

Für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist eine der wichtigsten Neuerungen der Kieler Woche 2019, dass mehr Wert auf die Traditionssegler gelegt wird. So werden im Tirpitzhafen - wenn das Flottentreffen vorbei ist - und am Sartorikai in Kiel zusätzliche Liegeplätze eingerichtet, das Liegegeld wird den Seglern komplett erstattet.

Außerdem wird jedes Traditionsschiff bei seiner Ankunft persönlich begrüßt. Auch auf dem Wasser taucht das Thema "Nachhaltigkeit" auf. So sind die Leader-Shirts der Segelregatten aus recyceltem Material.

Kieler Woche soll familien- und kinderfreundlicher werden

An Kinder und Familien wird auch gedacht. So bleiben die Kunstwerke auf der Krusenkoppel zwei Tage länger stehen.

Außerdem beginnt das Figurentheater im Hoftheater bereits am ersten Sonnabend. Darüber hinaus stehen mehr Wickelstationen zur Verfügung.

Kulinarisches Angebot wächst

Kulinarisch wird das Angebot breiter. Auf dem Internationalen Markt zur Kieler Woche 2019 bauen 35 Nationen ihre Stände auf, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Neu dabei ist die Slowakei. Außerdem wird Wert auf regionale Produkte gelegt.

Das offizielle Kieler-Woche-Eis - ein veganes Himbeersorbet - kommt aus der Probstei, der Kaffee aus Bad Bramstedt und das Bier aus der Kieler Brauerei Lillebräu.

