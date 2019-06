Kiel Kieler Woche 2019 - Affenhitze! Kieler behalten kühlen Kopf Bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein sucht so mancher Besucher der Kieler Woche 2019 einen Schattenplatz – gerne in Kombination mit Liegestuhl und Eis. Wir haben uns nach Tipps für Abkühlungen umgehört.

Wer am Montagmittag Stand-Up-Paddling (SUPen) beim Woderkant-Festival austesten wollte, musste einen Moment am Steg warten: Die Wassersportart ist bei den hohen Temperaturen äußerst gefragt. „Dieses Jahr ist das Wetter so richtig auf unserer Seite. Es sind keine Neoprenanzüge nötig“, sagte Volker Schöttke von der Segelschule Westwind. Wer will, kann an einem speziellen Contest teilnehmen: Beim Kopfstand auf dem Board wird die Zeit gemessen. Diejenigen, die am längsten durchhalten, werden am Sonntag zum Finale eingeladen. Quelle: Frank Peter