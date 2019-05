Kiel

Weitere Künstler aus der ersten Ankündigungswelle für die 125. Kieler Woche sind der Rapper MC Fitti ("Yolo", "30 Grad"), das französische DJ-Duo Ofenbach ("Katchi", "Be Mine"), die Hip-Hop-Formation Antilopengang ("Anti Alles Aktion") und die Sänger Adesse ("Strand") und Tom Gregory ("Run To You").

Kieler Woche : "Abwechslungsreiches Programm mit erstklassigen Künstlern"

"Mit Johannes Oerding, einem der derzeit erfolgreichsten deutschen Popstars, Ofenbach, das europaweit die Charts stürmte und Rappern wie MC Fitti und dem mehrfach ausgezeichneten Kool Savas wird es auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit erstklassigen Künstlern auf der Bühne an der Hörn geben", so Martin Hülsmann, Leiter der Unternehmenskommunikation der Radiosender RSH, Delta Radio und Radio Bob.

Schleswig-Holsteiner Michael Schulte auf Kieler Rathausbühne

Erstmals während einer Kieler Woche präsentieren NDR 1 Welle Nord und das " Schleswig-Holstein Magazin" an zwei Abenden das Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz. Sowohl am Sonntag, 23. Juni, als auch am Sonnabend, 29. Juni, sorgen dort verschiedene Künster für Stimmung auf und vor der Rathausbühne. Als Live-Acts mit dabei sind Michael Schulte, Tiffany und Freestyle. Musikalischer Höhepunkt wird der Auftritt von Michael Schulte am Sonntag, 23, Juni, sein.

Mit "You Let Me Walk Alone" erreichte er im vergangenen Jahr den vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Lissabon. Für den gebürtigen Schlesweig-Holsteiner stellte die Kieler Woche einen wichtigen Ausgangspunkt seiner Karriere dar. Zum ersten Mal spielte er hier 2011 vor einem großen Publikum – an der Seite Rea Garveys. Dieser entdeckte Michael Schulte auf YouTube, wo er Coverversionen großer Hits sang. Kurzerhand lud ihn Rea Garvey zu einem gemeinsamen Auftritt in Kiel ein. Nur ein Jahr später feierte der damals 21-jährige Schulte mit "Carry Me Home" seinen ersten Top-Ten-Hit.

Ugly Kid Joe und Knorkator im Rockcamp auf der Kieler Reventlouwiese

Auch für das Radio-Bob-Rockcamp auf der Reventlouwiese sind die ersten Kieler-Woche-Acts angekündigt worden. Die kalifornische Rockband Ugly Kid Joe ("Cats In The Cradle"), die britische Band TesseracT ("Luminary") und die Berliner Fun-Metal Band Knorkator ("Alter Mann") werden ebenso auf der Rockstage direkt an der Kieler Förde auftreten, wie Kaiser Franz Josef, The New Roses und Demons & Wizards.

Los geht die zehntägige Veranstaltungsreihe am Freitag, dem 21. Juni, mit energiegeladenem Hardrock der schwedischen Powerfrauen von Thundermother.

Mittelalterareal und Wacken-Area auf der Kieler Woche

"Neben internationalen Rockgrößen, wie Ugly Kid Joe, Demons & Wizards und angesagten deutschen Bands wie Orange Ate Kid und Kensington Road werden auch Newcomerbands und beliebte Coverbands in diesem Jahr im Rockcamp zu sehen sein", so Hülsmann weiter.

Nach den Auftritten werden täglich wechselnd die Ballroom DJs, die Heimorgel-Koryphäe Mambo Kurt und Kultmoderator Maschine mit "Maschines Late Night Show" das Programm zur Kieler Woche abrunden. Außerdem kündigte Hülsmann Themenwelten wie das Mittelalterareal und die Wacken-Area an.

Weitere Künstler für beide Bühnen werden in der nächsten Woche bekannt gegeben.

Aschenbecher und neue Liegeplätze zur Kieler Woche 2019

Auch die Nachhaltigkeit kommt bei der 125. Kieler Woche nicht zu kurz. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel stellt an der gesamten Waterkant 125 Standaschenbecher auf, damit keine Kippen mehr in der Förde landen.

Außerdem stellt die Marine in der zweiten Hälfte der Kieler Woche Liegeplätze im Tirpitzhafen zur Verfügung. Der Seehafen Kiel richtet weitere Liegeplätze am Sartorikai ein.

Weitere Nachrichten zur Kieler Woche finden Sie hier.