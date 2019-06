Kiel

Die 125. Kieler Woche ist Geschichte: Mit einem Höhenfeuerwerk endete am Sonntag, 30. Juni 2019, das größte Sommer- und Segelfest Nordeuropas. Gestartet wurde es um 23.16 Uhr.

Wie in den Vorjahren haben Pyrotechniker ein 15-minütiges Programm voller Spezialeffekte und Überraschungen auf der Innenförde gezündet und ein Meer von Farben und Lichteffekten an den Nachthimmel gezaubert. Impressionen davon zeigen wir Ihnen am Ende des Artikels in einer Fotostrecke.

3,5 Millionen Besucher bei der Kieler Woche 2019

Die Kieler Woche 2019 hat seit Freitag vergangener Woche bei ungewöhnlich konstant schönem Wetter 3,5 Millionen Besucher angezogen. Stadt und Polizei Kiel zogen eine positive Bilanz. Und wie hat Ihnen die Kieler Woche 2019 gefallen? Stimmen Sie hier ab.

Senden Sie uns Ihr schönstes Foto vom Kieler-Woche-Abschlussfeuerwerk.Zum Upload.

>> Die schönsten Bilder unserer Leser zur Kieler Woche 2019zeigen wir Ihnen hier.

Zur Galerie Wir zeigen Ihnen in der Fotostrecke Bilder vom Abschlussfeuerwerk zur Kieler Woche 2019.

Von KN-online