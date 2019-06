Nachdem Viktor Szilágyi vom THW Kiel, die Talk-Reihe zur Kieler Woche in der KN-Medienlounge am letzten Wochenende eröffnet hatte, beschloss am Sonnabend ein Verantwortlicher des anderen großen Kieler Sportvereins die Reihe: Fabian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel.