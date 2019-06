Kiel

"Der Mann stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und soll nach Zeugenangaben in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein, in dessen Verlauf er nach einem Schlag gegen den Kopf zu Boden ging", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die genauen Tatumstände sind noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzwagen der Polizei wurde in Kiel besprüht

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 1.15 Uhr in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Ein 30-Jähriger besprühte in Sichtweite der Polizei einen Wagen der 1. Einsatzhundertschaft. Bei seiner Festnahme fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel.

Kieler Woche 2019: Mehr Straftaten als in den Vorjahren

Insgesamt ist Zahl der Straftaten während des ersten Wochenendes der Kieler Woche 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bislang nahm die Polizei 54 (2018: 34) Anzeigen auf, 27 davon wegen Rohheitsdelikten. Der Großteil der Straftaten (36) wurde am sehr besucherstarken Sonnabend begangen, so die Polizei. Am Freitag blieb es mit 18 aufgenommenen Anzeigen vergleichsweise ruhig.

Alle Informationen zur Kieler Woche finden Sie hier.

Von KN-online