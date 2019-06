Kiel

Nach dem vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen ist der 31-jährige Mann, der am Sonnabend bewusstlos in der Kaistraße in Kiel aufgefunden worden war, am Montag an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Sie soll nicht durch eine Vorerkrankung hervorgerufen worden sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Die Verletzung dürfte daher im Zusammenhang mit einer Rangelei auf der Kieler Woche 2019 stehen, in die der Getötete kurz vor seinem Zusammenbruch verwickelt war.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 30-Jährigen

Daher hat die Staatsanwaltschaft Kiel gegen den 30-Jährigen, der dem Getöteten einen Schlag versetzt haben soll, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet.

Neben einer Rekonstruktion des Ablaufs der Rangelei werden sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Kiel auch darauf konzentrieren, inwieweit die Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden haben und ob ein Vorverhalten des Getöteten Einfluss auf die Tat hatte.

Mehr Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.