Banken ja - Supermärkte nein. Ein mutmaßlicher Bankräuber aus Kiel gibt sich vor Gericht in Hamburg als Ehrenmann: Als Profi weiß er, wann das Spiel aus ist. In den 1980er-Jahren sorgte Michael J. als „Donnerstagsräuber“ für Angst und Schrecken in Norddeutschland.