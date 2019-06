Kiel

Für die feierliche Taufe rückten fünf kleine Forscher von der Grundschule an den Eichen in Kronshagen mit Gießkannen an. Und da bei einer richtigen Taufe natürlich auch der Sekt nicht fehlen darf, gab es anschließend noch eine Runde Rubble Bubble für alle, der passend zum Thema Nachhaltigkeit in Kieler-Woche-Pfandbechern serviert wurde.

Nachhaltigkeit auf der Schlaumachwiese im Fokus

Neben der Feier durfte dabei aber auch am Montagvormittag das Forschen nicht zu kurz kommen. Besonders beliebt: Der Bau eines eigenen Insektenhotels. „Wir haben gebrauchte Pappbecher mitgebracht, die mit ein bisschen Ton gefüllt werden“, erklärt Britta Pries vom IHK-Netzwerk „Kleine Forscher mittendrin“. „Die Kinder stecken Schilfhalme in den Ton. Dabei müssen sie darauf achten, dass die Halme unten zugeknotet sind – Insekten mögen keinen Durchzug.“ Anschließend werden die Hotels waagerecht im Baum aufgehängt und locken mit ein bisschen Glück schon bald Wildbienen und andere Insekten an, die so eine Rückzugsort mitten in der Stadt finden.

Neben den Insektenhotels gibt es auf der Wiese viele weitere Stationen zum Thema Nachhaltigkeit. Dabei lernen die Kinder Wissenswertes rund um die Vermeidung von Müll, die Wiederverwertung von gebrauchten Gegenständen oder den Zerfall von Plastik.

Experimente zu naturwissenschaftlichen Phänomenen

Aber auch andere naturwissenschaftliche Phänomene sollen auf der Schlaumachwiese nicht zu kurz kommen. Beim Wassertornado werden so beispielsweise anhand zweier Flaschen und einer blauen Flüssigkeit die Auswirkungen der Schwerkraft erlebbar gemacht. „Wenn man die Flasche umdreht, entsteht ein Strudel – das sieht ziemlich cool aus“, erklärt Tyl aus der 2b der Muhliusschule in Kiel.

Noch bis Mittwoch können Kita-Gruppen oder Grundschulklassen an den Stationen des IHK-Netzwerks jeweils von 9 bis 12 Uhr in aller Ruhe zum Thema Nachhaltigkeit forschen. „Gerade vor den Ferien ist das für viele Klassen ein richtiger Bringer“, sagt Britta Pries, die an den Vormittagen jeweils etwa 100 Kinder aus Kindertagesstätten und Grundschulen erwartet.

Der Offene Kanal koordiniert das Angebot

Auch die Fachhochschule Kiel, das Musiculum, der Verband Deutscher Ingenieure, das Umweltschutzamt und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Schleswig-Holstein bieten während der Kieler Woche Mitmach-Aktionen auf der Schlaumachwiese an. Koordiniert wird das Angebot vom Offenen Kanal Kiel, der auf dem Gelände des Geomars bereits das zwölfte Mal in Folge „alles anbietet, was Spaß macht“ und während der Woche erneut mit den „Meerblicke“-Containern vor Ort ist, in denen Besucher Medien im Vorbeigehen erleben und gestalten können.

