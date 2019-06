Kiel

Eine ganze Kieler Woche ohne Regen – so lautet die 125. Neuerung zur 125. Kieler Woche. Und wie versprochen blieb es bis zum Bergfest am Mittwoch, 26. Juni 2019, trocken und sehr sonnig.

Überschattet wurde die erste Hälfte der Kieler Woche 2019 von einem Todesfall: Ein 31-jähriger Besucher wurde am Sonnabend bewusstlos an der Kaistraße aufgefunden, am Montag starb er im Krankenhaus.

Bereits 1,5 Millionen Besucher zur Kieler Woche 2019

Nach Informationen der Stadt Kiel haben bereits über 1,5 Millionen Menschen auf der Kieler Woche 2019 gefeiert. „Im Jubiläumsjahr zeigt sich die Kieler Woche von ihrer besten Seite“, sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Zu seinen persönlichen Höhepunkten der ersten Hälfte zählt Kämpfer den sympathischen Auftritt von Eröffnungsgast Franziska Giffey, den Poetry-Slam-Wettbewerb auf der Jungen Bühne, den Seglerempfang in Schilksee und die Segelwettkämpfe mit mehr als 4000 Seglern.

Olympische Klassen starten am Mittwoch

Mit 325 Booten und knapp 500 Athleten aus 48 Nationen beginnen am Mittwoch die Regatten der olympischen Segelklassen bei der 125. Kieler Woche. Die bekanntesten Athleten sind die Olympiasieger und America's-Cup-Gewinner Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland, die in der Skiff-Klasse der 49er starten.

Zu den Herausforderern zählen die Kieler Lokalmatadoren Justus Schmidt und Max Boehme. Die Europameister von 2015 und EM-Sechsten in diesem Jahr freuen sich auf das Heimspiel: „Das ist nicht unbedingt ein seglerischer, aber ein emotionaler Vorteil“, sagt Schmidt. Die Stärke der Neuseeländer beschreibt der 27 Jahre alte Steuermann so: „Sie haben die Flotte zuletzt bei Starkwind deklassiert und bei Leichtwind ohne zwanghaftes Kämpfen um erste Ränge Konstanz gezeigt.“ Andererseits weiß Schmidt auch: „Wir haben sie vor Mallorca geschlagen und können sie auch in Kiel schlagen.“

Kieler Woche 2019 - ein Sommerfest für alle

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zieht eine zufriedene Zwischenbilanz: "Ob Muddi-Markt, das Startup-Festival Waterkant an der Kiellinie, die Spiellinie auf der Krusenkoppel oder die Balloon Sail – die Kieler Woche ist unglaublich vielfältig und genau das macht ihren Charme aus. Es ist und bleibt ein Sommerfest für alle."

