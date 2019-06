Kiel

Während einige Partygäste den Holzboden tanzend zum Beben bringen, klatscht zehn Meter weiter eine Gruppe im Takt der Musik – der allerdings nicht zum Takt des basslastigen Jumpstyle passt, den die Tänzer hören.

Bei der Silent Disco bekommt jeder Besucher einen Kopfhörer - darüber kann einer von drei Kanälen gewählt werden. Auf zwei Kanälen bestimmt jeweils ein DJ die Musik, auf einem dritten Kanal laufen 400 Witze in Dauerschleife. Auch die Lautstärke der Musik kann man selbst bestimmen. Welchen Kanal man gerade hört, können die umstehenden Gäste an der Farbe erkennen, in der der Kopfhörer leuchtet - es gibt einen roten, einen blauen und einen grünen Kanal.

Songs zum Mitsingen

Passend zu den Kanälen haben die DJs ihre Oberteile gewählt: Benjamin Finkel, der als Ben-Q auftritt, trägt einen blauen Pullover und bespielt den gleichfarbigen Kanal. Der neben ihm stehende Maik Busemann trägt sein T-Shirt passend zum roten Kanal. Die Vorbereitungen seien im Vergleich zu einer normalen Party etwas anders, sagt Finkel. „Während man bei einer Disco eher aktuelle Hits spielt, suchen wir für die Silent Disco eingängige Partyhits. Wir überlegen uns, was man gut mitsingen kann.“

Um 21 Uhr ist die Tanzfläche an diesem Donnerstag gut gefüllt. Im Laufe des Abends werden alle 500 Kopfhörer an Gäste ausgegeben. Die Stimmung ist entspannt. „Alle die richtig Bock haben, machen kurz Lärm“, sagt Finkel auf seinem Kanal durch. Darauf gehen die Gäste, deren Kopfhörer blau leuchten, mit einem lauten „Wohoo“ ein. Immer wieder gibt es eine solche Aufforderung von einem der beiden DJs – bei denen, die gerade einen anderen Kanal hören, führt das durchaus zu irritierten Blicken und dem Griff zum Kopfhörer – um schnell dorthin umzuschalten, wo die Ansage läuft.

Laut mitgesungen wird im Laufe des Abends häufiger, sei es bei Songs von Helene Fischer, oder Fettes Brot. Wer keine Kopfhörer trägt, blickt in solchen Momenten auf eine laut singende Menge ohne die eigentliche Musik zu hören, so etwa die Passanten, die immer wieder am Zaun stehen bleiben. „Ich finde, der erste Eindruck reizt total“, sagt Nadine Schöttke, die zum ersten Mal bei einer Silent Disco ist. „Wenn man dann selbst Kopfhörer auf hat, zählt man zu den lustig aussehenden Personen dazu.“ Sie selbst sei nicht gezielt zum Silent Dome gekommen, sondern an der Party vorbeigelaufen.

„Alle anderen hören nichts, das ist super“

Anders hingegen Frank Vittinghoff, der mit seiner achtjährigen Tochter Nike Hamann gekommen ist. Sie war bereits zuvor bei der Kopfhörerparty, wollte unbedingt wieder herkommen: „Alle anderen hören nichts, das ist super“, sagt sie. Ihr Vater ergänzt: „Die Musik ist gut und zum Entspannen kann man mal den Witzekanal hören.“

Matthias Müller ist zum ersten Mal hier: „Ich finde es gut, dass man sich unterhalten kann, wenn man die Kopfhörer absetzt.“ Wer gerade keine Musik hört, kann sogar neben der Tanzfläche telefonieren – oder der Musik von der nächsten Bühne lauschen, die noch gut verständlich zum Silent Dome hinüberschallt.

Kieler Woche 2019 Laute Musik nur bis 24 Uhr Auf der Kieler Woche gelte, dass die Musik um Mitternacht ausgeschaltet wird, so ein Sprecher der Stadt Kiel. „Alle Flächenbetreiber sind zur Einhaltung der festgelegten Richtwerte vertraglich verpflichtet.“ „Dass die Musik um 24 Uhr aus ist, kontrollieren wir auch selbst“, sagt Henning Puls von Kai City Events, zuständig für die Hörn und das Rock Camp. Beschwerden wegen der Lautstärke würden ernst genommen. „Wir freuen uns über Rückmeldungen.“ Die Ursache für als zu laut wahrgenommene Musik könne unterschiedlich sein – so könne es an den Höhen oder auch den Bässen liegen. „Wir können nur das ändern, von dem wir auch wissen.“

Der Silent Dome findet erneut diesen Sonnabend, 29. Juni, ab 20 Uhr im Schlossgarten statt.

