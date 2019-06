1,2 Millionen kamen am Wochenende zur Kieler Woche 2019. Besonders groß war der Andrang am Sonntagabend an der Hörn beim Auftritt von Johannes Oerding. Das Gedränge war so groß, dass das Areal an der Konzertfläche gesperrt wurde. Damit folgten die Verantwortlichen einem strengen Sicherheitskonzept.