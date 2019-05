Fake News. Alternative Fakten. Systempresse. Es gibt viele Worte und Möglichkeiten, seriöse Arbeit am Wissen in Zweifel zu ziehen. Zum dritten Mal seit 2017 stellte am Freitagabend die Uni Kiel dem Trend zu Privatfakten das gute alte Handwerk des Gewinnens und Vermittelns von Wissen entgegen.