Kiel

Konzerte, Segeln, Poetry Slam, Erdbeerkuchen essen: Die meisten Veranstaltungen auf der Kieler Woche finden im Freien statt. Wenn es heiß und sonnig wird, brauchen Besucher ein gutes Deo und einen stabilen Kreislauf. Darauf haben Sie keine Lust? Wir haben uns das Programm zur Kieler Woche 2019 genauer angesehen und Veranstaltungstipps zusammengestellt, bei denen Sie garantiert nicht mit einem Sonnenstich rechnen müssen.

Helikopter-Rundflüge über die Kieler Woche 2019

Wer mutig ist und rund 100 Euro investieren möchte, kann sich die Kieler Woche 2019 von oben im sonnengeschützen Helikopter anschauen.

Die Rundflüge starten am Flughafen Kiel (Boelckestraße 100) und finden an mehreren Tagen statt, zum Beispiel am Sonnabend, 29. Juni 2019.

Auch interessant: Der Kieler-Woche-Konzertkalender fürs Smartphone

Kunsthandwerk selbst machen

Die Stiftung Drachensee lädt unter anderem am Dienstag, 25. Juni 2019, ab 12 Uhr zur offenen Werkstatt und zum Buchbindeworkshop zum Mitmachen in die Artegrale Kiel (Reventlouallee 14-16).

Flucht ins Museum

Ebenfalls am Dienstag können Sie sich mittags im Stadtmuseum Warleberger Hof von der Sonne erholen. Um 12 Uhr startet die Kurzführung durch die Ausstellung "Sommer an der Förde".

Ab ins Wasser

Wenn der Regen schon nicht von oben kommt, nehmen wir einfach das kühle Nass der Förde. Unter anderem am Donnerstag ab 12 Uhr können Sie sich beim SUPen (Stand Up Paddling) beim Woderkant Festival an der Kiellinie ausprobieren. Stellen Sie sich gern ungeschickt an, dann klappt es auch mit der Erfrischung.

Deutsch-französische Lesung

Auch die leisen Töne kommen bei der Kieler Woche 2019 nicht zu kurz. Am Montag, 24. Juni 2019, liest der gefeierte französische Autor Mahir Guven ab 20 Uhr im Literaturhaus Schleswig-Holstein (Schwanenweg 13) aus seinem Buch "Zwei Brüder - Grand frère". Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten können unter kontakt@dfg-kiel.de bestellt werden.

Die Kieler Woche und der Erste Weltkrieg

Der Kieler Flandernbunker hat eine bewegte Geschichte. Dr. Jens Rönnau wird bei seiner Führung über die Zeit rund um den Ersten Weltkrieg berichten und dabei auch den Bezug zur Kieler Woche erläutern. Start ist zum Beispiel am Mittwoch, 26. Juni 2019 um 15 Uhr an der Kiellinie 249.

Mitreißende Gymnastik im Kieler Schloss

Das Internationale Kieler Gymnastiktreffen gehört mittlerweile zu den Klassikern der Kieler Woche. Am Mittwoch, 26. Juni 2019, können Besucher die Vorführungen in Tanz und Gymnastik ab 19.30 Uhr im Kieler Schloss ( Dänische Straße 44) bestaunen.

Die Party nach der täglichen Kieler Woche

Zwischen 24 Uhr und dem nächsten Vormittag macht auch die Kieler Woche eine tägliche Pause. Dann ist Zeit für Erholung und Großputz. Ihnen ist aber auch zu so später Stunde eher nach sonnengeschütztem Feiern zumute? Dafür gibt es in Kiel zahlreiche After-Show-Partys, zum Beispiel in der Villa, der Schaubude oder dem Luna. Alle Termine finden Sie hier.

Schwofen zu Evergreens

Im Alten Mann (Wall 65) ertönt am Freitag, 28. Juni 2019, ab 18 Uhr passend zum Namen Musik älteren Semesters. Die Band "Remember" lässt die sechziger und siebziger Jahre musikalisch auferstehen und verspricht "Hits und Evergreens".

Wrestling in der Gerhardstraße

Hart aber herzlich - so lässt sich die Wrestling Show in der Sportschule Yawara (Gerhardstraße 65) beschreiben. In bunten Kostümen und unter kreativen Namen treten die Sportler am Sonnabend, 29. Juni ab 18.30 Uhr zum Showkampf an - vor stehts vollem und feierndem Haus. Hier steht die Chance auf erfrischende Tropfen von oben ganz gut - allerdings handelt es sich dabei garantiert nicht um Regen.

Alle Informationen zur Kieler Woche 2019 finden Sie hier.