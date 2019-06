Kiel

NDR 2 präsentiert am Freitag, 21. Juni, um 20.45 Uhr zunächst Kelvin Jones, gefolgt von Declan J Donovan um 22.15 Uhr. Dirk Böge moderiert das Bühnenprogramm ab 20.15 Uhr.

Ihre Karrieren begannen mit Online-Hits

Mit einer Hochzeit fing alles an: Als sein Bruder heiratete, schrieb ihm Declan J Donovan mit „Fallen So Young“ eigens einen Song. Der rührte nicht nur die Hochzeitsgäste zu Tränen, sondern wurde auch schlagartig ein Online-Hit – mit mehr als einer Million Aufrufe. Ende des vergangenen Jahres veröffentlichte der 21-jährige Engländer schließlich den Song „Pieces“, der ihn sofort auch über die britischen Grenzen hinaus bekannt machte. Auch die Musikkarriere von Kelvin Jones startete online: Der Brite mit Wurzeln in Simbabwe studierte in London Maschinenbau. Nebenbei komponierte er als Singer /Songwriter eigene Songs. Ein Freund von ihm war dermaßen begeistert von dem Stück „Call You Home“, dass er die Aufnahme auf einem Musikportal online stellte. In kürzester Zeit erhielt der Song mehr als eine Million Aufrufe.

Auch Michael Schulte steht auf der Rathausbühne

An zwei weiteren Abenden (Sonntag, 23. Juni, und Sonnabend, 29. Juni) präsentieren NDR 1 Welle Nord und das „Schleswig-Holstein Magazin“ das Programm auf der Rathausbühne. Live-Künstler sind dann Michael Schulte, Tiffany und Freestyle.

Metal-Band schließt letzte Lücke im Rockcamp

Und auch die letzte Lücke im Radio-Bob-Rockcamp ist geschlossen: Am Dienstag, 25. Juni, um 21 Uhr rockt die britische Metalcore-Band „While She Sleeps“ die Reventlouwiese. Zuvor heizt die Progressive-Metal-Band „TesseracT“ der Menge ein.

