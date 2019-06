Kiel

Yoga für den Weltfrieden

Om statt olé heißt es am Freitag, 21. Juni 2019, im Hiroshimapark, denn dieser Tag wurde von den Vereinten Nationen zum "Weltyogatag" erklärt. Passend dazu lädt das Yoga Vidya Zentrum Kiel ab 10 Uhr zum Yoga mit Mantrabegleitung ein. Die Stunde ist kostenlos - Eine Matte muss selbst mitgebracht werden.

Eine etwas andere Yogapraxis wird am Sonntag, 23. Juni 2019, von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Gelände des Woderkant Festivals, Düsternbrooker Weg 42, gezeigt. Neverwaveless Yoga wird nämlich auf einem Surfbrett praktiziert. Auch diese Stunde ist kostenlos - Eine Matte muss mitgebracht werden.

Wassersport zur Kieler Woche 2019 mal anders

Nicht nur bei den Segelregatten in Schilksee, sondern zum Beispiel auch beim Kanupoloturnier am Sonnabend, 22. Juni, von 8 bis 18 Uhr geht es actionreich zu. Zuschauer können das Spektakel von der Kiellinie, Höhe des Ruderclubs, Düsternbrooker Weg 44, verfolgen.

Kleiner Sport ganz groß

Bei den 56. Internationalen Miniaturgolf Wettspielen kommen Vereinsspieler aus aller Welt, um ihr Können zu präsentieren. Gespielt wird am Sonntag, 23. Juni 2019, von 10 bis 16 Uhr auf dem Minigolfplatz in der Pickertstraße in Kiel-Gaarden.

Spaß im Quadrat bei der Kieler Woche

Mal etwas anders geschwoft wird am Sonntag, 23. Juni 2019, von 11 bis 13 Uhr auf der Netuse Bühne auf dem Platz der Matrosen. Beim Square Dance mit den Yellow Rockers Kiel können sich Zuschauer ein Bild von dem Westerntanz machen, der aus Amerika kommt.

Was Süßes zwischendurch

Für den richtig großen Kuchenhunger gibt es am Sonntag, 23. Juni 2019, von 15 bis 16.30 Uhr vor dem Hotel Steigenberger Conti Hansa, Schloßgarten 7, Kiels längsten Erdbeerkuchen. Der Erlös vom Verkauf des 150 Meter langen Backwerks geht an die Kieler Kinder-Herz-Hilfe.

Wer? Wie? Was?

Glanz und Gloria bringt am Sonntag, 23. Juni 2019, Herr von Bödefeld in das Hoftheather im Hiroshimapark. Die Legende aus der Sesamstraße hält von 18 bis 19 Uhr ein Meet and Greet ab.

Der King of Heimorgel

Kein Geheimtipp, aber definitiv kurios geht es bei " Mambo Kurt" am Montag, 24. Juni 2019, von 23 Uhr bis 23.55 Uhr im Radio Bob Camp auf der Reventlouwiese zu. Mit Heimorgel und schiefem Gesang haucht der Musiker Chartklassikern neues Leben ein.

Kieler Woche 2019: Mit der Gondel über den Kleinen Kiel

Im Rahmen des Internationalen Marktes bietet der Italienstand während der gesamten Kieler Woche kostenlose Gondeltouren an. Mit dem typisch venezianischen Gefährt geht es über den Kleinen Kiel am Hiroshimapark (direkt neben dem internationalen Markt auf dem Rathausplatz). Als Highlight wird dazu regelmäßig italienische Musik gespielt.

Oberst Schlund klärt auf

Unter dem kuriosen Namen "Oberst Schlund und seine fleißigen Fettzellen" zeigt der Muddi-Markt am Lorentzendamm in Kiel unter anderem am Mittwoch, 26. Juni 2019, von 15 bis 15.30 Uhr ein Theaterstück für Kinder am sechs Jahren. In der 30-minütigen Show von Christian Kock und Sören Braack geht es um das Thema Ernährung.

Kommt gut an

Lust auf ein neues Hobby? Dann ist vielleicht ein Besuch am Stand der Kieler Philatelisten an der Kiellinie unterhalb des Landeshauses angebracht. Von 10 bis 19 Uhr zeigen die Briefmarkenfans während der gesamten Kieler Woche ihre Sammlerstücke und es können Briefmarken, Festumschläge, Ansichtskarten sowie die Original Kieler-Woche-Postkarte gekauft werden. Die Deutsche Post AG ist mit aktuellen Markenangeboten und Sonderstempeln vor Ort.

Balanceakt auf der Förde

Mittlerweile Kieler-Woche-Kult sind die Akrobaten, die über der Förde auf einer Slackline balancieren. Und als ob das nicht schon schwierig genug wäre, werden sie dabei noch von den Zusehern mit Wasserbomben abgeworfen. Wer holt einen von ihnen von der Leine? Während der gesamten Kieler Woche können die Seiltänzer von 18 bis 19 Uhr an der Kiellinie auf Höhe des Woderkant Areals, Düsternbrooker Weg 42, angefeuert oder abgeworfen werden.

Alles oder nichts?

Richtig gezockt werden kann beim 47. Kieler Woche Skatturnier und 6. Kieler Woche Rommé Turnier im Legienhof am Sonntag, 30. Juni 2019. Von 10 bis 18.30 Uhr wird hier um Geld- und Sachpreise gespielt. Eintritt: 10 Euro.