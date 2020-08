Auch auf der kleinen Kieler Woche wird es am 12. September 2020 so etwas wie eine Windjammerparade geben. Sie ist auf 120 Segelschiffe in sechs Gruppen begrenzt, jeweils angeführt von Traditionsseglern. Führungsschiff ist die Bark „Alexander von Humboldt II“. Das ist die mit den grünen Segeln.