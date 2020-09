Kiel

Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger begründet die hohen Ausgaben unter anderem damit, dass das ganze „Konstrukt“ anders als sonst sei. „So wurden diesmal zum Beispiel keine Flächen an externe Veranstalter vergeben, sondern direkt von der Stadt bespielt. Hier hatten wir also deutlich weniger Einnahmen als sonst bei einer gleichzeitigen Kostensteigerung.“ Die Stadt hatte am Sonntag eine positive Bilanz der besonderen Festwoche gezogen.

Die meisten Kosten fallen für das Personal an

Im „mittleren sechsstelligen Euro-Bereich“ liegen nach Angaben der Stadt allein die Ausgaben für Strom, Wasser, Abfallbeseitigung und die Toilettenanlagen. Ebenfalls sechsstellig (rund zehn Prozent der Gesamtkosten) sind die Ausgaben für Künstlergagen und Gema-Gebühren. Rund 20 Prozent der Gesamtkosten, also mehr als eine halbe Million Euro, fallen in der Corona-Variante des Segelfestes für Bühnen und „digitale Strukturen“ an. Dazu zählt beispielsweise das Ticketsystem, das eine fünfstellige Summe gekostet hat. Ebenfalls rund 600.000 Euro wurden laut Stadt für Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ausgegeben. Beispiele für diesen Posten sind Terrorsperren, Bauzäune, Bauzaunbanner oder gewöhnliche Absperrungen. Der größte Ausgabenposten umfasst aber das Personal: Rund eine Million Euro werden für alle Menschen ausgegeben, die dieses Fest ermöglichen. Dazu zählen auch städtische Mitarbeiter, die ständig oder punktuell für die Kieler Woche im Einsatz sind.

Rathaus-Kooperation spricht von einem Erfolg

„Diese Kieler Woche ist nicht vergleichbar mit den vorherigen Jahren“, betont Dornberger. Wegen der begrenzten Gästezahl, geringerer Sponsoringgelder sowie ganz wenigen Einnahmen durch Standgebühren fehle im Vergleich zu „normalen“ Kieler-Woche-Jahren in der Kasse rund eine Million Euro. Dornberger erinnert daran, dass der Hauptausschuss der Stadt das Konzept abgesegnet hat. Die Rathaus-Kooperation bekräftigte am Montagnachmittag ihre Unterstützung in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Für uns war die Kieler Woche – bei aller berechtigten Kritik – ein Erfolg. Sie hat ein buntes und mitunter auch fröhliches Zeichen in den düsteren Zeiten der Pandemie gesetzt.“

