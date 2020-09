Das Hygienekonzept

An allererster Stelle steht die gesundheitliche Sicherheit der Besucher. Deshalb wurde ein strenges Konzept erarbeitet. Dazu zählen vor allem die AHA-Regeln: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Heißt: Besucher müssen einen Abstand von 1,50 Meter halten, auf den Eventflächen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung, es herrscht Maskenpflicht, solange die Gäste nicht auf ihren Stühlen sitzen.

Die Veranstaltungsorte

Normalerweise verteilt sich die Kieler Woche über die ganze Stadt, in diesem Jahr gibt es sieben Veranstaltungsareale, die nur mit einem vorab reservierten Ticket für das jeweilige Event betreten werden dürfen. Bootshafen, Krusenkoppel, Rathausplatz, Geomar-Wiese, Schlossgarten, Reventlou-Wiese und das Segelkino am Küstenkraftwerk. Die Bereiche werden mit blickdichten Plakaten verhängt, sodass sich keine Schaulustigen von außen an die Zäune stellen und gucken können.

Anzeige

Hier gibt es Tickets

Wer zu einem Konzert oder zu einer Lesung möchte, muss sich vorher online oder telefonisch ein kostenloses Ticket holen. An den Veranstaltungsorten gibt es keine Karten. Sämtliche Tickets sind personalisiert, die Kontaktdaten aller Besucher müssen vorab angegeben werden. Nachdem der Ticketserver in der vergangenen Woche zum Start des Kartenreservierung aufgrund der hohen Anfrage zusammengebrochen war, können nun ohne technische Störungen wieder Tickets reserviert werden. Das Problem: Da auf die Areale maximal 500 Besucher dürfen, sind einige Veranstaltungen schon ausverkauft, es gibt aber auch noch viele Karten online oder telefonisch unter 0431/901905.

Weitere KN+ Artikel

Die Konzerte

Da das Programm kleiner ist als üblich, treten auch weniger Künstler auf. Zu den bekanntesten gehören der Belgier Milow, der am Mittwoch, 9. September um 20 Uhr auftritt, und der Pop-Sänger Michael Schulte (Sonntag, 6. September, 20 Uhr). Übertragen werden die Konzerte für das Publikum, das keine Tickets bekommen hat, auf dem Rathausplatz und im Schlossgarten. Das ist Teil der Digitalstrategie der Kieler Woche, denn Live-Musik gibt es nur auf der Krusenkoppel, am Bootshafen und auf der Secret Stage, deren Ort nur für die Ticketinhaber bekannt ist.

Lesen Sie auch

Alle Nachrichten rund um die Kieler Woche finden Sie hier.

Kieler Woche im Wohnzimmer

Damit aber möglichst viele Menschen die Konzerte verfolgen können, gibt es nicht nur die Live-Übertragungen am Rathausplatz und im Schlossgarten. Die Kieler Woche kommt auch nach Hause. Im Internet werden die meisten Auftritte live gestreamt, verfolgt werden können sie unter www.kiel.live. Ein besonderes Angebot gibt es für Segler mit dem Segelkino. Vom Wasser aus können Bootsbesitzer die Konzertübertragungen ebenfalls verfolgen. Als Leinwand dient das Küstenkraftwerk, auf das die Konzerte projiziert werden. Wie bei einem Autokino wird die Musik über eine Radio-Frequenz empfangen.

Segeln

Ursprünglich als Sportwettbewerb gestartet, besinnt sich die Kieler Woche in diesem Jahr auf ihre Wurzeln. Die Top-Segler sind nach Kiel gekommen, das Feld ist so hochkarätig besetzt wie lange nicht. Aufgrund von Corona können die Wettkämpfe aber nicht live in Schilksee verfolgt werden. Unter www.kiel.live werden die Regatten aber ebenfalls übertragen.

Essen und Getränke

Zahlreiche Essensangebote runden die Kieler Woche normalerweise ab. Wer von Bühne zu Bühne schlendert, kommt an zahlreichen Ständen vorbei, den Höhepunkt bildet stets der Internationale Markt auf dem Rathausplatz. In diesem Jahr wird es zwischen den einzelnen Arealen keine Essens- und Getränkestände geben. Auf den Eventflächen sind aber einige Buden aufgestellt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.