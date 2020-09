Die Kieler Woche 2020 ist in vielerlei Hinsicht anders als sonst und wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Eines aber ist wie in den Vorjahren auch, denn Fans können sich mit zahlreichen Kiwo-Souvenirs ausstatten. Neben Klassikern wie Krawatte und Becher werden auch Mund-Nasen-Masken verkauft.