Das Experiment, eine Kieler Woche in Corona-Zeiten auszurichten, biegt auf die Zielgerade ein. Mit der Windjammerparade steht Sonnabend ab 11 Uhr der Höhepunkt an. In den vergangenen Jahren haben die Traditionssegler Tausende Zuschauer an die Förde gelockt. Vielleicht etwas Normalität in einem sonst so untypischen Jahr?

Gar nicht normal war die Lage diesmal auf dem Rathausplatz: Wo sonst der Internationale Markt für Gedränge sorgt, herrschte an den ersten sieben Veranstaltungstagen zumeist gähnende Leere. Mit Ausnahme des Milow-Konzertes hielten sich meist nur ein paar Dutzend Menschen zeitgleich auf dem eingezäunten Gelände auf – erlaubt waren 500 Besucher.

Ebenso spärlich besucht war auch der Schloßgarten. Auf beiden Arealen sind Konzerte übertragen worden, die entweder vorproduziert wurden oder zur selben Zeit auf der „Secret Stage“, einer Live-Bühne für 50 Besucher, stattgefunden haben. Anders war die Situation am Bootshafen und auf der Freilichtbühne Krusenkoppel, wo Bands live auftraten. Die beiden Veranstaltungsorte waren sogar ab und an ausgebucht.

Organisatoren der Kieler Woche änderten Ticketsystem

Die Organisatoren um Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger hatten bereits vor dem Start von einem Experiment gesprochen. Man wisse nicht, was gut ankommt und was nicht – sondern wolle täglich aus dem Geschehen lernen.

So änderten die Organisatoren zum Beispiel am Donnerstag das Ticketsystem: Wer nun zwischen 11.30 und 16 Uhr spontan auf die beiden Gelände möchte, erhält unter Angabe der Kontaktdaten Eintritt. Doch erheblich verändert hat sich die Zahl der Besucher an den ersten beiden Tagen trotzdem nicht. Lag es also am Konzept? Veranstalter aus der Region sagen Ja. Auf KN-Anfrage analysierten sie die Idee von Konzertübertragungen auf Großbildleinwand.

Für Hamburger Agentur verfehlt Konzert auf Leinwand den Grund

Die Veranstaltungsagentur Nord Event aus Hamburg ist selbst in die Kieler Woche eingebunden. Das Konzept, Konzerte auf Leinwand zu übertragen, hält Geschäftsführer Maximilian Karl nicht für attraktiv: „Bei einem Live-Konzert zum Beispiel geht es doch primär um den Künstler, den man live, also in einer gewissen Atmosphäre, erleben will und eben nur sekundär um die Menschen, die vor Ort sind.“

Die Übertragung eines Konzertes auf Leinwand und dann auch nur mit einigen hundert und nicht einigen tausend Personen um einen herum, so Karl weiter, verfehle ein bisschen den Grund und die Atmosphäre, die diesen Besuch so lohnenswert und einmalig machen. Ein gutes Beispiel sei aus seiner Sicht das Public Viewing von Fußballspielen: „Hier wissen wir, dass es funktioniert.“

Karl selbst würde sich in den kommenden Jahren stattdessen eine eindeutigere Verbindung zwischen dem Innenstadt-Event und dem Segelsport-Event in Schilksee wünschen. „Damit auch die Innenstadtbesucher noch stärker darauf aufmerksam werden, was die Kieler Woche alles zu bieten hat.“

Lübecker Veranstalter hat ähnliche Erfahrung gemacht

Konzeptionelle Fehler sieht auch Jan Oltersdorf von Event Kontor mit Sitz in Pinneberg und Lübeck. „Eine Leinwand“, sagt er, „ersetzt kein Live-Konzert.“ Der Spezialist für Event- und Bühnentechnik hat selbst die Erfahrung gemacht: Für einen Amateurfußballverein hatte er ein Zelt samt Leinwand aufgebaut, damit 60 Interessierte das Spiel der eigenen Mannschaft ansehen können. Gekommen sind weniger als 20. Nach zwei Versuchen wurde das Konzept eingestellt.

„Live oder gar nicht“, sagt Oltersdorf deshalb. Es fehle die Nähe zu den Zuschauern und den Musikern, „das ist dann schnell eine steife Veranstaltung“, so Oltersdorf, der sowohl den Tag der Deutschen Einheit sowie den jährlichen Marathon in Kiel mit seiner Firma begleitet hat.

Macher des Reeperbahn-Festivals setzen auf Stream

Anders als die Kieler-Woche-Organisatoren haben auch die Macher des Hamburger Reeperbahn-Festivals entschieden, das ab kommenden Donnerstag bis Sonnabend stattfindet: Sie haben sich für eine Hybridvariante entschieden, live mit bis zu 850 Besuchern an 20 Spielorten und als Stream im Internet. An anderen Orten auf Leinwand werden die Konzerte nicht übertragen. Für Alexander Schulz, Geschäftsführer von Inferno Events, sei das Festival diesmal ein gemeinsames Experiment der Musikwirtschaft, der Künstler und des Publikums, wie er kürzlich der „Zeit“ sagte: „Uns interessiert dabei vor allem der atmosphärische Aspekt: Wie können Konzerte in Corona-Zeiten ablaufen, und wie fühlen sie sich an?“ Über eine Großbildleinwand, so die Erkenntnis der Kieler Woche, wohl eher nicht.

