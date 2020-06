Lokale Bands sollen online auftreten

Kiel

Corona macht's nötig: "Das wird eine Kieler Woche, die durch die Digitalisierung überall und für alle erlebbar wird", sagt der Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger. Und er liefert auch gleich Vorschläge, wo das sein kann: "Ob im Park mit Freundinnen und Freunden, ob mit der Familie daheim im eigenen Wohnzimmer oder einfach am persönlichen Kieler-Woche-Plätzchen in der Stadt".

Digitales und lokales Bühnenprogramm

Ebenso lokal wie diese Anregungen soll auch das Bühnenprogramm der Kieler Woche vom 5. bis 13. September selbst zusammengesetzt werden: "Eine Bühne – eine Stadt" heißt das Motto, unter dem sich lokale Bands und Solokünstler bewerben können. Sie sollen dann an besonderen Orten spielen, kündigt das Kieler-Woche-Büro an. Die Auftritte werden einerseits live im Internet übertragen – aber je nach Auflagen könne auch ein kleines Publikum möglich sein, macht die Stadt Hoffnung.

Künstler, die sich jetzt Hoffnung machen, können sich bis Sonntag, 21. Juni, online auf der Plattform Backstage Pro bewerben. "Musikalisch ist von Pop und Rock über Funk, Blues und Jazz bis Elektro und Reggae alles willkommen", betont die Stadt.

Eine Fachjury soll unter diesen Bewerbungen eine Vorauswahl treffen – die endgültige Abstimmung erfolgt dann online bei Backstage Pro. Eine weitere Abstimmung können die KN-Leser gestalten, die den "KN-Lieblingsact" küren.

Neben den bekannten Segelwettbewerben, die auch in diesem Jahr im Kieler-Woche-TV live übertragen werden sollen, kommt die Festwoche also in diesem September Corona-bedingt noch ein wenig digitaler daher: Die Auftritte der Bands werden auf einer interaktiven Plattform zu sehen, auf der es täglich ein Live-Programm geben soll, das außerdem aus Lesungen, Interviews und anderen Überraschungen besteht.

"Gewaltig leise" wird auf 2021 verschoben

Kaum eine Überraschung dürfte dagegen sein, dass die Konzerte auf der Krusenkoppel im Rahmen der "Gewaltig leise"-Serie im September nicht über die Bühne gehen können. Das Kieler-Woche-Büro weist darauf hin, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern weiterhin vom Land als unkalkulierbares Risiko eingestuft werden.

Auch wenn diese Bewertung derzeit nur bis zum 31. August Gültigkeit hat, sei eine Planbarkeit für Anfang September nicht absehbar. Positiv sei dagegen, dass fast alle Künstler aus dem Programm 2020 ihre Zusage auch für 2021 gegeben haben. Lediglich The Rumjacks, die mit TV Smith auftreten sollten, können nicht dabei sein. Ein Ersatz werde gesucht.

Die Tickets für die Konzertabende behalten ihre Gültigkeit

Sonnabend, 19. Juni 2021, 20.30 Uhr - Die Thalbachs

Sonntag, 20. Juni 2021, 20.30 Uhr - Element of Crime (ausverkauft)

Montag, 21. Juni 2021, 20.30 Uhr - Götz Alsmann

Dienstag, 22. Juni 2021, 20.30 Uhr - Maybebop

Mittwoch, 23. Juni 2021, 20.30 Uhr - TV Smith

Donnerstag, 24. Juni 2021, 20.30 Uhr - Anna Depenbusch

Freitag, 25. Juni 2021, 20.30 Uhr - Gustav Peter Wöhler

Sonnabend, 26. Juni 2021, 20.30 Uhr - Kurt Krömer

Sonntag, 27. Juni 2021, 20.30 Uhr - Konstantin-Wecker-Trio

Weiterhin gibt es Tickets im Kulturforum, der Stadtgalerie, der Tourist-Info, bei der Konzertkasse Streiber und am Ticket-Center im Citti-Markt sowie über Eventim.

