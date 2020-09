Kiel

Die Kieler Woche ist mehr als Musik, Essen und Segeln. Schon seit Jahren gehören Mitmach-Angebote dazu, die häufig von Unternehmen oder Institutionen aus der Region organisiert werden. So ist es auch in diesem Jahr – wenn auch nur in kleiner Form. Auf dem Rathausplatz richtet die Agentur Faktor X neben der Übertragung der Konzerte ein Programm aus, das Kunst, Technik, Sport und Veranstaltungen vereint. Das Besondere dabei: Alle Ausrichter – egal ob von Essens- oder Freizeitständen – kommen aus Kiel.

Von Kielern für Kieler

„Wir wollen eine Fläche zeigen, die Kiel widerspiegelt und komplett von Kielern betrieben wird“, sagt Faktor-X-Geschäftsführer Hauke Dotzer. Und dem Ruf sind unterschiedliche Akteure gefolgt. Es gibt fünf Essens- und zwei Getränkestände von Kieler Gastronomen. Der Muddi-Markt bietet Lesungen, Yoga und eine Schreibwerkstatt, die Stadtwerke haben eine „City Wave“ aufgestellt, eine künstliche Welle, auf der – ohne nass zu werden – gesurft werden kann.

Anzeige

Die Kunsthalle organisiert Workshops, es gibt von der Stadtbibliothek eine Graffiti-Wand, auf der gesprüht werden kann, und das „Playground Multimedialzelt“, in dem unter anderem alte Computerspiele aus den 80er- und 90er-Jahren gezockt werden können. Zusätzlich gibt es eine kleine Skaterbahn, Besucher können den Flugsimulator „Icaros“ ausprobieren, und an einem Stand von Kosmos werden Produkte von Start-ups aus der Region verkauft. Auch Kleinkünstler sind vor Ort, die von Kiel Artists organisiert werden.

Weitere KN+ Artikel

Zwei Zeitfenster für 250 Besucher

Besucht werden darf das Areal nur mit einem kostenlosen Ticket. Es gibt zwei Zeitfenster, in denen maximal 250 Besucher gleichzeitig auf dem Rathausplatz sein dürfen. Eines von 11.30 bis 13.30 Uhr, das zweite geht von 14 bis 16 Uhr. In der Pause dazwischen werden die Geräte gereinigt, Tische und Stühle desinfiziert. Die gebuchten Karten gelten jeweils für die komplette Dauer eines Slots.

Bisher sind die Veranstalter mit der Resonanz zufrieden. „Am Sonntag waren fast alle Tickets vergriffen, das zweite Zeitfenster war komplett ausgebucht“, sagt Projektleiter Julian Behrendt. Am Montag war weniger los, aber das sei verständlich. „Nach dem ersten Wochenende kommen auch bei einer normalen Kieler Woche weniger Gäste.“ Einige der Besucher am Montag nutzten die neue Möglichkeit, spontan vor Ort ein Ticket zu ziehen.

Konzert-Übertragung als Live-Ersatz

Nachdem es am Sonnabend bei der Eröffnung recht leer geblieben ist, war die Konzert-Übertragung von Michael Schulte am Sonntag gut besucht. „Da hat man gemerkt, was in den letzten Monaten gefehlt hat“, sagt Behrendt. „Vom Gefühl her war es ein großer Schritt in Richtung Live-Konzert.“

Natürlich hoffen die Veranstalter, dass das Areal von Tag zu Tag mehr angenommen wird, dabei geht es aber nicht ums Wirtschaftliche, sagt Faktor-X-Prokuristin Sarah Schöttle. „Wir haben lange darauf gewartet, endlich wieder eine Veranstaltung organisieren zu können. Wir wollen zeigen, dass Kiel lebt, zusammensteht und man wieder Spaß haben kann.“

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.