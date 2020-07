Kiel

Am Sonntag startet die Online-Abstimmung, bei der unter 81 Künstlern 20 ausgewählt werden. Auch die Kieler Nachrichten vergeben in einer Leserabstimmung unter zehn Bands noch einmal fünf Auftritte. Die Bühnenshows an besonderen Orten in Kiel sollen im Internet live übertragen werden und gegebenenfalls auch für ein kleines Publikum geöffnet werden.

Lesen Sie auch:Lokale Bands sollen online auftreten

Laut Stadt Kiel hatte es bis zum 21. Juni insgesamt 487 Bewerbungen von Bands und Künstlern aus ganz Deutschland gegeben. Daraufhin hat eine Fachjury das Teilnehmerfeld an der Abstimmung regional zugeschnitten: Die Künstler dürfen maximal 400 Kilometer Anreise haben.

In der Jury sitzen: MayaMo (Sängerin), Lene Krämer (Sängerin), Judith Selck (Leiterin des Kulturforums), Beauty & The Beats, Andreas Pooch (Maschine Nitrox), Andreas Schauder (Lüdemann-Theater) und Willy (Prinz Willy). Die Experten wählten auch die zehn Bands für die KN-Abstimmung aus.

Bis Sonntag, 12. Juli, laufen nun beide Online-Wahlen – um das vielfältige digitale Programm mit Lesungen, Interviews und Übertragungen der Segelregatten aus Schilksee vom 5. bis 13. September zu ergänzen.

Die Abstimmungen finden Sie unter: www.regioactive.de/kielerwoche2020 und www.kn-online.de/kiwovoting2020 (ab Sonntag, 10 Uhr).

