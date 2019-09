Wegen eines schwerwiegenden Verdachts sitzt ein Mann (22) aus Kiel in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Mittwochvormittag mitteilten, soll er in der Nacht zu Dienstag eine 22-Jährige in Kiel-Gaarden vergewaltigt haben. Der Mann wurde ebenso verhaftet wie ein 19-Jähriger.