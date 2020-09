Die Kieler Woche 2020 läuft durch Corona unter komplett anderen Bedingungen als üblich – und sie hält für die Besucher so manche Herausforderung parat: Ticketbuchung ist Pflicht. Aber an Tickets zu gelangen, ist nicht in jedem Fall einfach. Wir verraten, für welche Konzerte es noch Karten gibt.