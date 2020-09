Kiel

Wer am Anfang der Kiellinie steht, dem könnte entgehen, dass Kieler Woche ist. Wenige Menschen gehen hier Montagnachmittag spazieren, Radfahrer kommen problemlos zwischen ihnen durch. Erst, wer bei der Geomar-Wiese ankommt, wird daran erinnert, dass die Kiwo gerade läuft.

Denn das Erlebnisareal ist, wie andere Veranstaltungsbereiche, eingezäunt. Statt aufs Gelände blickt man auf die Kiwo-Banner, die neben dem Logo auch auf die Hygieneregeln wie Abstand halten und Nies-Etikette hinweisen. Auch wenn man hier Tickets spontan buchen kann, scheinen nur wenige Besucher da zu sein.

Anzeige

Das stört Helena (9), Frida (9) und Richard (8) nicht. Sie sitzen am Stand des Kollhorst e.V. und stellen Bienenwachs-Kerzen her. „Das ist schon die zweite, ich mag sehr gerne mit Bienenwachs basteln“, so Helena. „Das Kerzendrehen ist sehr beliebt, sonst waren wir immer überlaufen“, erzählt Gundi Schulz von Kollhorst e.V., die Kindern wie Erwachsenen an dem Stand das Thema Umwelt näherbringen will.

Weitere KN+ Artikel

Auf der Geomar-Wiese gibt es intensive Gespräche statt Besucherandrang

Auf der Geomar-Wiese gibt es unter anderem Informationen und Aktionen zu Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. So ist auch der Verein „One Earth – One Ocean“ (OEOO) vertreten, der mit dem Reinigungsschiff „Seekuh“ eine Art maritime Müllabfuhr betreibt, dabei. „Es lohnt sich, hier zu stehen“, sagt Manfred Kähler von OEOO. „Letztes Jahr hatten wir zwar mehr Laufkundschaft, aber jetzt gibt es intensivere Gespräche.“

Ab Dienstag, 8. September, wird die „Seekuh“ an der Kiellinie liegen. Dadurch könnten noch ein paar Menschen angelockt werden, vermutet Kähler. Bislang kämen vor allem an Umwelt und Naturschutz interessierte Leute. So etwa Jann Buttler. Er sei selbst in der nachhaltigen Bildung aktiv, erzählt der Besucher. „Ich finde das total gut so. Den großen Run auf die Kieler Woche vermisse ich nicht.“

Lesen Sie auch:Das müssen Sie zur Kieler Woche 2020 wissen

Der Künstler Marcus Meyer, dem man auf der Geomar-Wiese bei der Erschaffung einer großen Walskulptur aus Holz zusehen kann, sagt: „Hier ist absoluter Totentanz, das war von vornherein klar.“ Daher seien Spontan-Tickets sicher der richtige Schritt.

Kiwo-Tickets werden an der Spiellinie auch spontan gebucht

Die Option, vor Ort ein Ticket zu buchen, haben Juliane Einfalt und ihre Familie an der Spiellinie genutzt. „Wir sind spontan hergekommen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir das machen können.“ Die Anmeldung habe gut geklappt, sagt Einfalt. Vom Aussehen her fühle sich die Kiwo in diesem Jahr wie Ende der 1970er-Jahre an.

Lesen Sie auch: Spiellinie: Gehämmert wird mit Maske

Dank der Spontanbuchungen sei der letzte Workshop-Durchgang gestern noch komplett ausgebucht gewesen, so Spiellinien-Leiterin Maike Wiechmann. Auch am Sonntag habe man dadurch noch etwa 20 Kinder nachrücken lassen können. „Das wird relativ gut angenommen.“

Kiwo-Erlebnisareale am Sonntag stärker genutzt als Sonnabend

Laut Stadt waren die Besucherzahlen auf den Erlebnisarealen auch wegen der seit vorgestern möglichen Spontanbuchungen am Sonntag insgesamt besser als am Sonnabend. So hätten neben der Spiellinie auf dem Rathausplatz und im Schlossgarten diejenigen, die nicht aufgetaucht seien, dadurch ausgeglichen werden können.

Lesen Sie auch: Kieler Woche 2020: Alle Konzerte in einem Kalender

Spontan in den Schlossgarten wollte am Sonntag auch Steffen Schulz mit seinem Sohn Rocco. Daraus wurde nichts, denn bei ihrer Ankunft war das Gelände mit 250 Personen schon ausgebucht. „Dann habe ich abends für Montag gebucht“, erzählt Schulz. Sie seien direkt nach dem Kindergarten hergekommen. „Wenn man auf dem Areal ist, kommt ein leichtes Kiwo-Gefühl auf“, so Schulz. Er finde die Lösungen spannend, da die Kiwo unter Corona-Bedingungen auch ein Vorzeigeprojekt für andere Volksfeste werden könne.

Katharina Körtke, die mit ihren Töchtern im Schlossgarten ist, sagt hingegen: „Es ist nicht wie die Kiwo sonst. Es gibt kein Kinderschminken. Man muss aber auch nicht anderthalb Stunden für das Trampolin anstehen, sondern nur zehn Minuten.“

Mehr Infos zur Kieler Woche finden Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.