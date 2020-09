Kiel

Keine überfüllten Parkplätze, keine Menschen, die sich in mehreren Reihen am Falckensteiner Leuchtturm aufstellen, selbst das im Radio angekündigte Verkehrschaos in Kiel blieb aus. Die Windjammerparade zur Kieler Woche 2020 hat Corona bedingt deutlich weniger Schaulustige an den Falckensteiner Strand gelockt als sonst. Das Gute daran: Am Strand konnte ohne Probleme Abstände eingehalten werden - ein ungewohntes Bild, verglichen mit den Windjammerparaden der vergangenen Jahre.

Etwas dichter gedrängt standen die Leute nur direkt an Brüstung direkt am Leuchtturm, doch auch hier wurden die Abstandsregelungen weitestgehend befolgt. Die Polizei, der Kommunale Ordnungsdienst und eine private Sicherheitsfirma, die verstärkt am Falckensteiner Strand kontrollierten, mussten nicht eingreifen und verlebten einen ruhigen Einsatz.

Verwunderung über viel Platz

Dass es so leer war, verwunderte und beruhigte die Besucher gleichermaßen. „Wir sind seit 9.30 Uhr hier, damit wir einen guten Platz bekommen“, sagen Maike und Christian Sievers. Dass es so leicht war, eine freie Stelle am Strand zu finden, hatten sie nicht erwartet. Das Ehepaar hat es sich auf zwei Campingstühlen im Sand neben dem Leuchtturm gemütlich gemacht und die Zeit vor der Parade, die um 11 Uhr begann, für ein Frühstück mit Blick auf das Wasser genutzt.

„Wenn wir Zeit haben, kommen wir immer zur Windjammerparade“, sagen die Kieler, für die das Segelereignis die einzige Veranstaltung ist, die sie auf der Kieler Woche 2020 besucht haben. „Jetzt genießen wir die schöne Wetter und freuen uns, dass es die Windjammerparade gibt. Es ist ein toller Abschluss.“

Mit dem SUP in die erste Reihe

Einen Platz in allerbester Lage haben Björn Maxeiner, Insa Korth und Francis Werning, um die Segelschiffe zu beobachten. Gemeinsam mit zwei Kindern gehen sie mit Stand-up-Boards ins Wasser. „So haben wir einen Blick aus der ersten Reihe.“ Normalerweise verfolgen sie das Segelschauspiel von Land aus. Da das Wetter dieses Jahr aber mitspielt verbringt die Gruppe nun zum ersten Mal - geschützt von Neoprenanzügen - die Windjammerparade auf dem Wasser. „Es war super, der perfekte Spot“, lautete das Urteil, als sie nach guter einer Stunde auf dem Wasser zurück an Land kommt.

Von ihren Brettern konnten die Paddler aus nächster Nähe auch die „ Alexander von Humboldt II“ betrachten. Das Segelschulschiff ist der Grund, warum Rolf Görtz das erste Mal zur Windjammerparade gekommen ist. „Ich freue mich, darauf, sie zu sehen.“ Der Hamburger ist mit Freundin Angela Pustal bereits seit 9 Uhr an den Falckensteiner Strand. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde auf die Schiffe gewartet. Mit dabei ist auch Tochter Birte, die in Kiel wohnt. So wird die Windjammerparade zu einem Familienausflug, der mit einem ganzen Strandtag verknüpft wird. „Später geht es noch ins Wasser, die Stand-up-Boards sind auch im Auto.“

Zufriedenheit bei den Besuchern

Als nach etwa einer Stunde die 110 Schiffe an Falckenstein vorbeigesegelt sind, herrscht am Strand Zufriedenheit, auch wenn weniger Boote als sonst an der Windjammerparade teilgenommen haben. „Wir sind zum ersten Mal hier und wussten gar nicht, wie viele Schiffe sonst dabei sind, uns hat es sehr gut gefallen“, sagen Lothar und Gabriele Holzmann, die aus Bayern nach Kiel gekommen sind, um ihre Tochter zu besuchen.

„Es war zu erwarten, dass es weniger Schiffe sind, aber es waren einige bekannte Kieler Großschiffe dabei“, bilanzierte Philipp Gremmler, der eigentlich selbst auf dem Wasser sein sollte. Da aber die „Zuversicht“, auf der an der Windjammerparade teilnehmen wollte, mit einem Motorschaden im Hafen bleiben musste, verfolgte Gremmler das Spektakel von Land aus und war nicht enttäuscht, wenngleich er lieber selbst gesegelt wäre.

