Kieler Woche 2020: Planungen mit vielen Fragezeichen

Die Stadt hat Mittwochabend mitgeteilt, dass in diesem Jahr die Segelwettbewerbe im Zentrum der Kieler Woche stehen werden. Auf ein Bühnenprogramm und große Eventflächen wird in diesem Jahr aber verzichtet. Am Donnerstag haben die Verantwortlichen ausführlicher den Stand der Planungen erläutert. Wichtigste Botschaft: Der "Gaudi-Teil", wie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer Bühnenprogramme und andere Großveranstaltungen im Zusammenhang mit der normalen Kieler Woche nennt, wird immer kleiner. Details zu dem, was möglich ist, hängen von der Pandemie-Entwicklung in den nächsten Wochen ab. "Bis ungefähr Mitte Juli benötigen wir Planungssicherheit", sagt Kieler-Woche-Büroleiter Philipp Dornberger. "Es ist seit Wochen eine Berg- und Talfahrt. Für mein Team, aber auch für mich persönlich."

Noch gibt es Hoffnung für eine Windjammerparade und "Gewaltig Leise"

Bis dahin gilt: Kernelemente wie die Windjammerparade, das Spiellinienfest oder auch die Konzertreihe "Gewaltig Leise" sind weiterhin in irgendeiner Form denkbar. Sie werden aber in jedem Fall einen anderen Charakter als sonst bekommen. "Segeln plus X" ist nun das Motto. "Und das X hat noch ganz viel Unsicherheit", sagt Kämpfer. Die Landesregierung will Anfang Mai ihren Leitfaden für den Umgang mit Veranstaltungen während der nächsten Monate präsentieren. Der soll dann auch den Planern im Rathaus Orientierung geben.

Städteforum und "Open Ship" wird es in diesem Jahr nicht geben

"Könnte", "würde" und "vielleicht" - das sind Worte, die während des Pressegesprächs im Ratssaal immer wieder fallen. Der Oberbürgermeister stellte erstmals das "Drei-Körbe-Modell" vor. Mit Korb eins meint er alle Veranstaltungen, die auf jeden Fall ausfallen. Neben dem Bühnenprogramm und Groß-Partys zählen dazu beispielsweise auch das traditionelle "Open Ship" im Marinehafen oder das Städteforum in seiner vertrauten Form. "Vielleicht gelingt uns kurzfristig ein Treffen mit Vertretern aus Partnerstädten", hofft Stadtpräsident Hans-Werner Tovar. Zu Korb zwei gehören die Zweifelsfälle, also fast alles jenseits vom Segeln. Und Korb drei sind die Dinge, die auf jeden Fall stattfinden werden. Neben den Regatten in Schilksee gehören dazu die Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises und des Kulturpreises. Aber selbst da sei angesichts der Covid-Krise unklar, welcher Rahmen möglich ist.

Drachenbootrennen und Kiel-Lauf könnten in die Kieler Woche integriert werden

Die Digitale Woche, die zeitgleich terminiert ist und "zur Not" auch komplett digital stattfinden könne, soll in die Kieler Woche integriert werden. Das kann sich Kämpfer beispielsweise auch für das Drachenbootrennen, den Tag des Sports oder den Kiel-Lauf vorstellen, die eigentlich während der diesjährigen Kieler Woche stattfinden sollen. "Aber mir fehlt derzeit noch die Fantasie, ob das mit 20.000 Menschen auf dem Rathausmarkt realistisch ist", sagt Kämpfer.

Über allen Planungen stehe aber der Gesundheitsschutz. Im Zweifel wolle man Veranstaltungen lieber absagen, sagt Kämpfer. "Ich möchte nicht als der OB in die Geschichte der Stadt eingehen, der neue Superspreader von Kiel zu verantworten hat. Wir wollen nicht das neue Ischgl werden."

