So reagieren die Leser auf die neuen Pläne zur Kieler Woche 2020

Während Volksfeste wie das Oktoberfest wegen Corona in diesem Jahr komplett abgesagt wurden, hält die Stadt Kiel an der Kieler Woche 2020 fest. Doch die Großveranstaltung in der Landeshauptstadt verändert sich. Am Mittwochabend teilte die Stadt mit, dass Segelwettbewerbe dieses Jahr im Zentrum der Kieler Woche stehen sollen. Auf ein Bühnenprogramm und große Eventflächen müssen die Besucher verzichten. Von dieser Lösung sind nicht alle Leser im Netz begeistert.

Facebook-Nutzer zur Kieler Woche 2020: "Stumm und öde"

"Das ist nicht mehr die KiWo, die ich kenne", schreibt Dagmar Christ kurz nach Bekanntgabe der Nachricht auf der Facebook-Seite von KN-online. Die Stadt werde mit dem Verlust des Volksfestcharakters "stumm und öde".

Auch für Thomas Fuchs ist die Kieler Woche in der angekündigten Form nicht mehr dasselbe. " Kieler Woche heißt für mich ausschließlich Konzerte", schreibt er. Mit Segeln könne er nicht viel anfangen.

Wegen Corona: Segeln im Fokus der Kieler Woche 2020

Petra Dubberstein ist anderer Meinung. "Ich fand schon immer, dass es zu viel wird mit dem Volksfest. Prima, dass das Segeln jetzt wieder deutlich mehr im Fokus steht", schreibt sie.

Auch Michael Bilshausen meint, dass der Segelsport bei der Kieler Woche immer im Vordergrund stehen solle. "Ich brauche diese Eventbühnen nicht", schreibt Klaus-Peter-Knorr, der sich ebenfalls auf die "neue" Kieler Woche freut.

Leser kritisierten, dass die Kieler Woche überhaupt stattfinden soll

Dass die Kieler Woche überhaupt stattfinden soll, wird allerdings von vielen Nutzern kritisiert. "Man sollte die Kieler Woche komplett absagen", schreibt Christian Koch auf der Facebook-Seite von KN-online. Dieser Meinung ist auch Liza Rahman: "Die Gesundheit geht vor", schreibt sie.

Sabine Bendfeldt kritisiert, dass für die Kieler Woche Segler aus der ganzen Welt nach Kiel kommen. Das sei in der aktuellen Lage "kein gutes Signal". Ihr Vorschlag: "Alles absagen und sich auf 2021 freuen!"

Frank Witthöft bezweifelt sogar, dass ein internationaler Segelwettbewerb im September überhaupt möglich ist. Er glaubt daran, dass Reisewarnungen noch lange anhalten werden. Dass Segler aus aller Welt schon bald nach Kiel kommen könnten, sei für ihn kaum vorstellbar. Unter den aktuellen Umständen könne es sogar dazu kommen, dass es nur eine "SH-Regatta" gebe, schreibt Witthöft auf der Facebook-Seite der Kieler Woche.

