Kiel

Die erneute Verschiebung der Kieler Woche auf September ist aus Sicht der Rathauskooperation von SPD, Grünen und FDP richtig. Die Fraktionsvorsitzenden Gesa Langfeldt (SPD), Jessica Kordouni (Grüne) und Ingmar Soll (FDP) schreiben: „Für die Segelwettbewerbe musste die Entscheidung jetzt fallen, damit Planungssicherheit herrscht und ein hochkarätiges, auch international besetztes Feld möglich ist. Wir stehen daher hinter dem Plan, das freie Regattafenster im September zu nutzen.“

Auch der Stand der Pandemie spreche jetzt dafür, die Kieler Woche später durchzuführen. Der Kooperation sei bewusst, dass es noch keine absolute Sicherheit geben könne, ob am Ende alles wie geplant und gewünscht durchgeführt werden könne.

Linke: Kieler Woche gleich ganz absagen

Auch die Linke begrüßt die Verschiebung der Kieler Woche 2021. „Es wäre in unseren Augen absolut unverantwortlich gewesen, mit der Planung einer solchen Großveranstaltung im Juni einfach so weiterzumachen“, sagt ihr Ratsfraktionschef Stefan Rudau, „während mit der wieder rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen eine dritte Corona-Welle begonnen hat und gleichzeitig die Impfkampagne der Bundesregierung weiter bestenfalls schleppend vorankommt.“ Nach Ansicht von Rudau wäre es sogar „viel besser und vernünftiger, die Kieler Woche gleich ganz abzusagen – genau wie andere Großveranstaltungen wie zum Beispiel die bekannten Sommerfestivals“.

SSW: Auch im September keine Garantie fürs Volksfest

SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt nennt die Verschiebung nachvollziehbar: „Eine Durchführung im Juni war zuletzt einfach unrealistisch.“ Schmidt rät, die Segelwettbewerbe im Fokus zu behalten. Für das Volksfest gebe es auch im September keine Garantie, sagt Schmidt und warnt vor falschen Erwartungen.

Kieler CDU-Chef sieht sich bestätigt

Der Kieler CDU-Chef Tobias von der Heide sieht seine Einschätzung bestätigt. Er hatte bereits Anfang Februar die Verschiebung der Kieler Woche auf September gefordert.