Nicht nur die Zahl der Neuinfektionen sinkt seit Wochen kontinuierlich, auch werden immer weniger Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Das macht auch dem Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger Hoffnung, dass die Ratsversammlung der Umsetzung zustimmt. Der Etat in Höhe von 4,3 Millionen Euro ist bereits im städtischen Haushalt eingeplant. Nun muss die Selbstverwaltung abwägen, ob sie eine Ausrichtung als sinnvoll erachtet. Anders als im Vorjahr soll die Kieler Woche dem Original wieder deutlich näherkommen.

„Wir wollen mit unserer Kieler Woche ein Zeichen setzen auf dem Weg zurück in die Normalität nach den langen Monaten der Pandemie“, sagt Philipp Dornberger, Chef der Kieler Woche. Neben der Möglichkeit, arg gebeutelten Branchen wie Schaustellern, Veranstaltern oder Kulturschaffenden auf diese Weise Arbeit zu geben, „wollen wir zeigen, dass das gemeinsame Feiern nach einer so langen Zeit des Abstands und der Isolation wieder möglich ist“, so Dornberger. Wie im vergangenen Jahr wolle man Vorreiter sein: „Das trauen wir uns zu. Das bedeutet aber auch großen Druck.“

Philipp Dornberger: "Wir wollen wieder mehr Kieler-Woche-Gefühl"

Eine abgespeckte Variante der Kieler Woche soll es laut Dornberger definitiv nicht mehr geben. „Wir wollen mehr Leichtigkeit zurückhaben, und auch wieder mehr Kieler-Woche-Gefühl. Wir können uns das jetzt auch leisten, weil die Infektionszahlen sinken und die Zahl der Geimpften steigt.“

Zudem ermöglicht der Stufenplan des Landes ab August, eine Veranstaltung mit mehr als 2500 Menschen draußen umzusetzen – „im September vielleicht noch mehr“, hofft Dornberger. Geplant seien für dieses Jahr wieder ein internationaler Markt, ein Feuerwerk, eine Windjammerparade und Konzerte, „natürlich alles mit einer begrenzten Besucherzahl“.

Kieler Infektiologe Fickenscher hält eine Kieler Woche für verantwortbar

Auch Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am Kieler Uni-Klinikum, hält eine Umsetzung der Kieler Woche aus heutiger Sicht für verantwortbar: „Wenn die Tendenz so bleibt oder sich die Werte auf niedrigem Niveau stabilisieren, spricht nichts dagegen.“

Entscheidend werde auch sein, so Fickenscher, wie viele Menschen bis dahin geimpft sind. „Mein provokanter Vorschlag ist, den Zugang zur Kieler Woche auf Leute zu beschränken, die vollständig geimpft sind. Das wäre politisch aber nicht sonderlich attraktiv.“ Zudem könne eine vierte Welle das Aus für das Volksfest bedeuten.