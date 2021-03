Neues Datum für die Kieler Woche 2021: Die Stadt Kiel hält an dem Plan fest trotz der Corona-Pandemie, das Volksfest zu organisieren – verschiebt die Kiwo aber erneut in den September. Das betrifft auch die Segelwettbewerbe in Schilksee. Für die Sportler dürfte es eng im Spätsommer werden.