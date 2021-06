Kieler Woche 2021: Wie plant man ein Fest, das vielleicht nie stattfindet?

Kiel

Herr Dornberger, anders als im Vorjahr lautet Ihre Devise diesmal: entweder ganz oder gar nicht. Warum wird es eine abgespeckte Version der Kieler Woche nicht mehr geben?

Philipp Dornberger: Wir haben im vergangenen Jahr geschaut, was unter den harten Restriktionen möglich war – und in diesem Rahmen viel ausprobiert, das auch bei anderen Veranstaltungen nachgemacht wurde. Doch die Kieler Woche lebt von der Spontaneität, der Leichtigkeit. Man trifft Leute, lässt sich treiben, schlendert über den internationalen Markt – das wollen die Menschen auf der KiWo. Wir haben nun gelernt, dass eine Kieler Woche, so wie wir sie im Vorjahr praktizieren mussten, nicht zur Marke Kieler Woche passt.

Was heißt das konkret für dieses Jahr?

Wir wollen mehr Leichtigkeit zurückhaben, und auch wieder mehr Kieler-Woche-Gefühl. Sollte die Ratsversammlung die Veranstaltung freigeben und das Infektionsgeschehen im September weiter zurückgegangen sein, ist es ein Leichtes, kurzfristig Restriktionen zu lockern und etwa auf Testungen oder die Maskenpflicht zu verzichten.

Die jeweiligen Bereiche müssten zum jetzigen Stand abgesperrt werden – das klingt nicht so sehr nach Leichtigkeit.

In der Tat hat mir die Einfriedung der Areale schon im vergangenen Jahr nicht gefallen. Das sieht martialisch aus und fühlt sich auch nicht richtig an. Wir müssen nun schauen, ob das Hygienekonzept teilweise oder ganz ohne Zäune auskommen kann. Beim Sicherheitskonzept haben wir das auch geschafft – eine Balance zwischen sichtbaren Absperrungen und erhöhter personeller Präsenz, aber eben nicht zu dominant – es bleibt trotzdem die Leichtigkeit. Mit diesem Thema müssen wir uns jetzt beschäftigen.

Was würde es bedeuten, wenn die Ratsversammlung am Donnerstag der Umsetzung der der Kieler Woche zustimmt, sie am Ende aber doch abgesagt werden müsste?

Dann hätten wir bis zu dem Zeitpunkt einen Teil der Mittel ausgegeben, die uns zur Verfügung stehen (4,3 Millionen Euro). Wir drucken Plakate, buchen Künstler, die auch ein Ausfallhonorar erhalten müssen. Wir werden all das aber so spät wie möglich tun, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Sollte die Kieler Woche dann doch ausfallen, ist ein Teil des Geldes nicht weg – sondern bei einer regionalen Druckerei oder eben bei den Künstlern.