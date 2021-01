Kiel

Die Meinungen im Netz sind gespalten. Dass eine Kieler Woche im Juni gefahrlos stattfinden kann, glaubt kaum ein Nutzer. Doch statt das Volksfest wie 2020 erneut in den September zu verlegen, sprechen sich einige Leser dafür aus, die Kiwo komplett abzusagen.

"Vor 2022 sollte gar keine Kiwo stattfinden, dann ist auch keiner enttäuscht, wenn sie dieses Jahr dann doch wieder abgesagt werden muss", schreibt beispielsweise Lars Naujoks. Simon Hagemann möchte keine Wiederholung aus dem Vorjahr: "Lieber gar keine Kieler Woche anstatt der Kieler Woche 2020."

Anzeige

Andreas Harm bräuchte 2021 gar keine Kieler Woche. "Bitte dieses Jahr komplett streichen. Ist kein Weltuntergang wenn die Kiwo mal nicht stattfindet. Hilft auf jeden Fall, da keine Besucher aus allen möglichen Regionen/Ländern zu uns kommen."

Lieber verschieben, statt absagen

Doch nicht alle Leser wollen auf das Volksfest verzichten. "Besser später als gar nicht", schreibt Matthias Prasuhn. Und auch Seraphia Friedman spricht sich für eine Verschiebung aus: "Juni wäre viel zu früh, vielleicht klappt es im September." Für den September spricht sich auch Björn Grundmann aus. "Ist finde ich eine gute Idee. Verschafft Luft und dann geht vermutlich mehr als letztes Jahr. Absagen ist nicht erforderlich, das hat 2020 sehr gut bewiesen. Wer Absagen fordert, hat vielleicht nicht mitbekommen, dass die Segel-Wettbewerbe durchaus funktioniert haben." Dem schließt sich Grit Kratzenberg, die an dem ursprünglichen Termin festhalten möchte, allerdings mit einer großen Einschränkung. "Nur Segelwettbewerbe im Juni und kein Volksfest."

Von einer Kieler Woche im Herbst hält Kerstin Metzner dagegen gar nichts: "Beim Probelauf im vergangenen Jahr war der Unterschied zu merken. Im September ist es schon viel zu früh dunkel. Bei den Abendveranstaltungen kriecht der Nebel in die Klamotten. Nein, Juni ist wesentlich besser!"

CDU will schnelle Entscheidung

Anstoß der Diskussion ist ein Vorstoß von Tobias von der Heide. Der CDU-Landtagsabgeordnete hatte angeregt, die Kieler Woche von vornherein für den September zu planen und nicht für den Juni. Von der Heide glaubt nicht, dass im Juni bereits so viele Corona-Impfungen verabreicht worden sind, dass das Volksfest unbeschwert gefeiert werden kann.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer schließt eine Verlegung nicht aus, sieht aber noch Zeit, bis eine Entscheidung getroffen werden muss. „Derzeit ist es noch zu früh für eine endgültige Entscheidung, ob die Kieler Woche wie wir es uns wünschen im Juni stattfinden kann“, sagt der OB. Bis März will Kämpfer noch abwarten. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr eine Kieler Woche in möglichst unbeschwerter Atmosphäre und nah am Original zu feiern. Um das zu erreichen, steht das Kieler-Woche-Büro im ständigen Austausch mit allen Partnern. Dabei geht es natürlich auch um den möglichen Zeitraum."