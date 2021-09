Kiel

Die Kieler Woche 2021 ist offiziell eröffnet. Überpünktlich gegen kurz vor halb vier übernahm Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das traditionelle Glasen mit der Schiffsglocke. Den drei Doppelschlägen und einem Einzelschlag folgte nach ein paar Minuten das nächste akustische Zeichen: Mit einem Typhon, also einem Schiffshorn, gab Weltumsegler Boris Herrmann das Signal „Leinen los!“ (lang-kurz-kurz-lang).

Anders als im vergangenen Jahr konnte wieder Publikum am Land der Eröffnung beiwohnen und applaudierte Günther und Herrmann. Trotzdem ist auch die zweite Kieler Woche während der Pandemie von Corona-Bedingungen geprägt. Das Programm ist noch kleiner als im vergangenen Jahr: Im Mittelpunkt stehen maritime Erlebnisse wie die Windjammerparade, das Segelkino und die Segelwettbewerbe in Schilksee.

Zu den Höhepunkten am ersten Eröffnungstag zählten und zählen unter anderem auch das „Open Ship“ der Marine im Marinestützpunkt Kiel-Wik, das ab mittags die Besucherinnen und Besucher lockte. Ebenfalls vor der offiziellen Eröffnung gestartet ist das erste Mitmachkonzert für Kinder auf der Krusenkoppel, wo täglich Konzerte geplant sind. Am Abend steht dort der erste „Gewaltig leise“-Auftritt an. Zudem wird im Segelkino der erste Film gezeigt.

Welcome Race und Aalregatta: Segelwettbewerbe bereits am Morgen gestartet

Der seglerische Teil der Kieler Woche begann schon am Sonnabendmorgen mit dem Welcome Race, gefolgt von der Aalregatta. Angesichts des Programms stimmte Ministerpräsident Günther bei der Eröffnungsfeier auf unbeschwerte und fröhliche Tage ein: „Der Sport steht wieder im Mittelpunkt.“

Der Ministerpräsident bedankte sich bei der offiziellen Eröffnung bei allen, die dafür sorgen, dass die Kieler Woche stattfinden kann: von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kiel über die Sponsoren bis hin zu den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

„Die Kieler Förde wird in den kommenden Tagen noch voller sein mit Booten als ohnehin in dieser segelbegeisterten Stadt“, so Günther. Viele Crews aus zahlreichen Ländern seien angereist, um an den Start zu gehen: „Hier herrscht in den kommenden Tagen der für uns alle bekannte und gewohnte Kieler-Woche-Trubel. Das alles bedeutet ein ganzes Stück Normalität.“

Zu den Regatten sind mehr als 800 Boote gemeldet. Neben den Segelwettbewerben gibt trotz des reduzierten Umfangs mehr als hundert Programmpunkte. Während in der Kieler Innenstadt eigentlich nur die Beflaggung vor dem Rathaus an das Volksfest erinnert, kommt man dem Kieler-Woche-Gefühl in Schilksee wesentlich näher.

Zwar gelten hier strenge Hygienevorschriften wie etwa die 3G-Regel, sodass nur nachweislich geimpfte, genesene oder getestete Personen das Eventgelände betreten dürfen. Doch am Olympiahafen kann man nicht nur flanieren, hier finden sich auch Verpflegungs- und Getränkestände.

Fürst Albert von Monaco besucht die Kieler Woche am Mittwoch

Abseits von Schilksee und Krusenkoppel sind in den kommenden Tagen unter anderem mehrere Stadtteilfeste geplant. Auch Prominenz wird in der Woche erwartet: Am Mittwoch, 8. September besucht Fürst Albert II. von Monaco das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

Zum Ende der Kieler Woche wird es dann zwei Klassiker geben: Bei der Windjammerparade am Sonnabend, 11. September, werden mehr als 120 Schiffe erwartet, angeführt wird sie von „Alexander von Humboldt II“. In diesem Jahr wird es nach einem Jahr Pause zudem wieder ein Abschlussfeuerwerk geben.